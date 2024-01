Aus vs WI, 1st Test 2024: ओपनिंग में फेल हुए स्मिथ!, 26 गेंद में 12 रन बनाकर आउट, वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 188 रन पर ढेर, देखें वीडियो

Highlights डेविड वार्नर की जगह सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे हैं। एस स्मिथ ने उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत की। पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन पहली पारी में 188 रन पर ढेर कर दिया।

Australia vs West Indies, 1st Test 2024: डेविड वार्नर के संन्यास लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पारी का आगाज करने उतरे स्टीव स्मिथ पहली पारी में फेल हो गए। आपको बता दें कि स्मिथ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते रहे हैं। नई गेंद का सामना करने की चुनौती पहली बार है और 26 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान 2 चौके लगाए।

Ready for his new role at the top of the order 👊



Steve Smith is raring to go according to skipper Pat Cummins 👇#AUSvWI | #WTC25https://t.co/0FYRDW1noN — ICC (@ICC) January 16, 2024

स्मिथ वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेविड वार्नर की जगह सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे हैं। वार्नर ने इस महीने के शुरू में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलकर खेल के इस प्रारूप से संन्यास ले लिया था। स्मिथ ने उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत की।

West Indies debutant Shamar Joseph makes a big first impression by claiming the wickets of Steve Smith and Marnus Labuschagne 👀



Scorecard: https://t.co/CHrgi2NLyG#AUSvWI | #WTC25pic.twitter.com/LPSwIK3IEb — ICC (@ICC) January 17, 2024

कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के चार-चार विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को यहां वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन पहली पारी में 188 रन पर ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और उसने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 59 रन बनाए थे। वह अभी वेस्टइंडीज से 129 रन पीछे है।

डेविड वार्नर के संन्यास लेने के बाद पारी का आगाज करने के लिए उतरे स्टीव स्मिथ (12) अपनी नई भूमिका में सफल नहीं रहे। उन्होंने शेमार जोसेफ की गेंद पर तीसरी स्लिप में कैच दिया। जोसेफ ने इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर विकेट लेने का कारनामा किया। इस 24 वर्षीय तेज गेंदबाज ने इसके बाद मार्नस लाबुशेन (10) को भी पवेलियन भेजा।

उन्होंने अब तक 18 रन देकर दो विकेट लिए हैं। स्टंप उखड़ने के समय उस्मान ख्वाजा 30 और कैमरन ग्रीन छह रन पर खेल रहे थे। ग्रीन पिछले साल जून में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला के बाद पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की 3-0 से जीत में 19 विकेट लेने वाले कमिंस ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 41 रन देकर चार विकेट लिए।

हेजलवुड ने 44 रन देकर चार विकेट हासिल किये। मिशेल स्टार्क और नाथन लियोन ने एक-एक विकेट लिया। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे वेस्टइंडीज की तरफ से किर्क मैकेंजी ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे शेमार जोसेफ ने 11वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरकर 41 गेंद पर 36 रन की आक्रामक पारी खेली। उन्होंने केमार रोच (नाबाद 17) के साथ दसवें विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की।