Australia vs South Africa, 2nd ODI: 2-0 से आगे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को घर में 84 रन से हराया, लगातार 5 सीरीज पर किया कब्जा

Highlights कप्तान तेम्बा बावुमा को कार्यभार प्रबंधन के अंतर्गत आराम दिया गया था। जोश इंगलिस (87 रन) और कैमरन ग्रीन (35 रन) ने 67 रन की साझेदारी निभाई। मुथुसैमी ने 23वें ओवर में ग्रीन का रिटर्न कैच लेकर इस भागीदारी का अंत किया।

मैकेः तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी के पांच विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को यहां दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 84 रन से जीत दर्ज कर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। एनगिडी ने 42 रन देकर पांच विकेट झटके जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम 278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 ओवर रहते 193 रन पर ढेर हो गई। मिचेल मार्श की टीम घरेलू मैदान में लगातार चौथे वनडे में 200 रन के अंदर सिमट गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान एडेन मारक्रम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद टीम ने मैथ्यू ब्रिट्ज्के (88 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (74 रन) के अर्धशतकों की मदद से 277 रन बनाए। नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा को कार्यभार प्रबंधन के अंतर्गत आराम दिया गया था।

Australia vs South Africa, 2nd ODI: पिछले चार घरेलू वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया का पारी का कुल योग-

163 रन पर ऑल-आउट बनाम पाकिस्तान, एडिलेड, 2024

140 रन पर ऑल-आउट बनाम पाकिस्तान, पर्थ, 2024

198 रन पर ऑल-आउट बनाम दक्षिण अफ्रीका, केर्न्स, 2025

193 रन पर ऑल-आउट बनाम दक्षिण अफ्रीका मैके, 2025

ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले आठ वनडे मैचों में सिर्फ़ एक जीत हासिल की है। इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ 352 रनों का सफल पीछा था। दक्षिण अफ्रीका ने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली 10 द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ में से आठ जीती हैं, जिनमें पिछली पाँच सीरीज़ शामिल हैं।

उन्होंने पिछले 21 आमने-सामने के वनडे मैचों में से 17 जीते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पिछले सात वनडे मैचों में से प्रत्येक में पहले बल्लेबाजी की और उनमें से छह जीते, सिवाय कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुए विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल को छोड़कर।

और वह श्रृंखला के रविवार को होने वाले अंतिम वनडे में टीम की अगुआई के लिए उपलब्ध होंगे। तीन मैच की श्रृंखला में लगातार दूसरी दफा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम केर्न्स में पहले वनडे में 98 रन से हारी थी। चोटिल कागिसो रबाडा की अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया।

जिसमें एनगिडी ने दूसरे ही ओवर में मार्नस लाबुशेन को आउट कर दिया। नांद्रे बर्गर ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शॉर्ट गेंदों के खिलाफ जूझना जारी रहा और कप्तान मार्श भी पावरप्ले में मिडऑन पर लपके गए जिससे टीम ने 38 रन पर तीन विकेट खो दिए। जोश इंगलिस (87 रन) और कैमरन ग्रीन (35 रन) ने 67 रन की साझेदारी निभाई।

बाएं हाथ के स्पिनर सेनुरान मुथुसैमी ने 23वें ओवर में ग्रीन का रिटर्न कैच लेकर इस भागीदारी का अंत किया। एलेक्स कैरी के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया ने 133 रन पर पांचवां विकेट गंवाया। एंगिडी ने फिर निचले क्रम को झकझोर दिया। उन्होंने इंगलिस की पारी का अंत किया जिसमें 10 चौके और दो छक्के जड़े थे। इससे पहले रेयान रिकल्टन (08) और स्टब्स ने चौथे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी निभाई।

मारक्रम स्क्वायर मिड-विकेट पर आसान कैच देकर बिना खाता खोले आउट हो गए। ब्रिट्ज्के ने लगातार चौथा अर्धशतक लगाया जबकि स्टब्स ने 16 वनडे में पहली बार पचास रन का आंकड़ा पार कर टीम को संभाला। ब्रिट्ज्के अपने दूसरे वनडे शतक से चूक गए। टीम ने लगातार दो विकेट गंवा दिए लेकिन फिर भी 300 रन से ज्यादा का स्कोर बनाने की ओर बढ़ रही थी।

40वें ओवर में टीम का स्कोर पांच विकेट पर 233 रन था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने छह ओवर के अंदर 31 रन के अंदर चार विकेट खो दिए और 46वें ओवर में स्कोर नौ विकेट पर 264 रन हो गया। वियान मुल्डर ने 21 गेंद में 26 और केशव महाराज ने नाबाद 22 रन बनाए। पर दक्षिण अफ्रीका पांच गेंद रहते 277 रन पर सिमट गया।