Australia vs South Africa 2022: मुंबई इंडियंस ने इस खिलाड़ी को 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा, अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कहर बनकर टूटे, झटके 5 विकेट

Highlights चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच टक्कर देखने को मिली। कैमरन ग्रीन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कहर बनकर टूटे। ग्रीन ने 10.3 ओवर में 3 मेडन रखते हुए 27 रन खर्च कर 5 विकेट निकाले।

Australia vs South Africa 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी में कई खिलाड़ी करोड़ों में बिके। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच टक्कर देखने को मिली।

यह पहली बार है जब आईपीएल की एक ही नीलामी में चार खिलाड़ियों की 16 करोड़ रुपये से अधिक रुपये की बोली लगी। ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला कैमरन ग्रीन को आईपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा। वह इस लीग के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गये।

Five-wicket haul for Cameron Green helps restrict South Africa to a modest total. Watch #AUSvSA LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺 #WTC23 | 📝 https://t.co/FKgWE9jUq4 pic.twitter.com/lYkL8O0Bnf

कैमरन ग्रीन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कहर बनकर टूटे। ग्रीन ने 10.3 ओवर में 3 मेडन रखते हुए 27 रन खर्च कर 5 विकेट निकाले। तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को 189 रन पर आउट कर दिया। खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 45 रन बना लिए है।

A good day for the hosts as they take charge of the Boxing Day Test 👊



Watch #AUSvSA LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺#WTC23 | 📝: https://t.co/FKgWE9jUq4pic.twitter.com/uP6i3QDOQw