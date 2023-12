Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: ऑस्ट्रेलिया 487 पर आउट, पाकिस्तान ने दिया जवाब, 53 ओवर में 2 विकेट पर बनाए 132 रन, जमाल का 'सिक्स'

Highlights ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां 500 रन तक पहुंचने से रोका। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 53 ओवर में दो विकेट पर 132 रन बनाए। पहले दिन 211 गेंद पर 164 रन की पारी खेली थी।

Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले टेस्ट के दूसरे दिन 487 पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया और 53 ओवर में दो विकेट पर 132 रन बना लिए है। तेज गेंदबाज आमिर जमाल ने डेब्यू मैच में कमाल कर दिया और 111 रन देकर 6 विकेट झटके।

जमाल ने अपने पदार्पण टेस्ट मैच में ही पारी में छह विकेट लेने का कारनामा करके ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां 500 रन तक पहुंचने से रोका, जिसके बाद पाकिस्तान ने सतर्क शुरूआत करते हुए दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 53 ओवर में दो विकेट पर 132 रन बनाए।

Pakistan lose two wickets after a good start. #WTC25 | #AUSvPAK | 📝: https://t.co/S2dy31gkVF pic.twitter.com/mOhdmKgujW

ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने 90 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन जमाल ने 111 रन देकर छह विकेट लिए, जिससे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 487 रन ही बनाने दिए। उसकी पहली पारी का आकर्षण सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का शतक रहा। उन्होंने पहले दिन 211 गेंद पर 164 रन की पारी खेली थी।

पाकिस्तान की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया से 355 रन पीछे है। उसके बल्लेबाजों ने किसी तरह का जोखिम नहीं लिया। अब्दुल्ला शफीक (42) और इमाम उल हक (136 गेंद पर नाबाद 38) ने पहले टिकट के लिए 36.2 ओवर में 74 रन जोड़कर पाकिस्तान को सधी शुरुआत दिलाई। ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने शफीक को वॉर्नर के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई।

पाकिस्तान के आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज कप्तान शान मसूद (30) थे जिन्हें तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने विकेट के पीछे कैच कराया। स्टंप उखड़ने के समय इमाम 38 और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद सात रन पर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने सुबह 5 विकेट पर 346 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई थी। पाकिस्तान ने सुबह के सत्र में दो विकेट हासिल किए थे और यह दोनों सफलताएं उसे जमाल ने दिलाई।

A new 🌟 is born for Pakistan in Perth 👌#WTC25 | #AUSvPAKhttps://t.co/9ro2sdam6V