Australia vs England, 5th Test: ऑस्ट्रेलिया 218 रन पीछे और 8 विकेट शेष?, इंग्लैंड की टीम 384 पर ढेर, रूट ने खेली 160 की सर्वश्रेष्ठ पारी, 9 रन दूर हेड, 91 पर नाबाद

Australia vs England, 5th Test: दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में दो विकेट पर 166 रन बना लिये थे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 5, 2026 17:55 IST2026-01-05T17:54:28+5:302026-01-05T17:55:54+5:30

file photo

HighlightsAustralia vs England, 5th Test: हेड 87 गेंद में 91 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।Australia vs England, 5th Test: 5 मैचों की सीरीज में अपने तीसरे शतक से 09 रन दूर हैं।Australia vs England, 5th Test: ऑस्ट्रेलिया में रूट का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर है।

सिडनीः जो रूट के मौजूदा एशेज श्रृंखला के दूसरे शतक से इंग्लैंड ने पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन बड़ा स्कोर बनाया लेकिन ट्रेविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में शानदार शुरुआत की। रूट की 160 रन की पारी के बदौलत इंग्लैंड की पहली पारी चाय के विश्राम से पहले 384 रन पर सिमटी गयी। यह ऑस्ट्रेलिया में रूट का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर है। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में दो विकेट पर 166 रन बना लिये थे। हेड 87 गेंद में 91 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। वह पांच मैचों की सीरीज में अपने तीसरे शतक से नौ रन दूर हैं।

बेन स्टोक्स ने दिन के आखिरी सत्र में जैक वेदरल्ड (21) और शानदार बल्लेबाजी कर रहे मार्नस लाबुशेन (48) को आउट कर दो सफलता हासिल की। रूट ने 242 गेंद में 160 रन बनाये और वह माइकल नेसेर को रिटर्न कैच देकर लौटे । नेसेर ने 60 रन देकर चार विकेट चटकाये । रूट ने अपनी पारी में 15 चौके जड़े।

उन्होंने अपनी पारी की 146वीं गेंद पर 41वां शतक पूरा करने के बाद उसी अंदाज में जश्न मनाया जिस तरह उन्होंने इस दौरे के ब्रिसबेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अपना पहला शतक पूरा करने के बाद मनाया था। दिन के खेल के बाद 163 टेस्ट के अनुभवी इस खिलाड़ी ने कहा, ‘‘ मुझे ऐसा लगा कि इस पूरी श्रृंखला में हमें जबरदस्त समर्थन मिला है और हम एक समूह के रूप में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह समर्थन कभी कम नहीं हुआ। इस तरह का जश्न वास्तव में धन्यवाद कहने का एक तरीका है।”

रूट ने इसके साथ टेस्ट में सर्वाधिक शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग की बरबारी कर ली। उनसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर (51) और जैक कालिस (45) के नाम है। रूट ने इस दौरान हैरी ब्रूक के साथ 169 रन की साझेदारी की। ब्रूक 84 रन बनाकर स्कॉट बोलैंड की गेंद पर स्टीव स्मिथ को कैच देकर पवेलियन लौटे।

मिचेल स्टार्क (93 रन पर दो विकेट) ने इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (शून्य) को श्रृंखला में पांचवीं बार चलता किया। जैमी स्मिथ की 46 रन की पारी पर काम चलाऊ गेंदबाज लाबुशेन ने विराम लगाया। उन्होंने रूट के साथ 94 रन की साझेदारी की। रूट और जैक्स ने इसके बाद सातवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी के साथ इंग्लैंड के स्कोर को 375 रन तक पहुंचाया।

नासेर ने हालांकि जल्दी-जल्दी तीन विकेट लिये जिससे इंग्लैंड ने नौ रन के अंदर आखिरी चार विकेट गंवा दिये। हेड और वेदरल्ड ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों से महज 10 ओवर के अंदर टीम के स्कोर को 50 रन तक पहुंचा दिया। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आये स्टोक्स ने वेदरल्ड को पगबाधा कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया।

हेड ने आक्रमक पारी जारी रखते हुए 55 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इस दौरान श्रृंखला में 500 रन के आंकड़े को भी पार किया। हेड और लाबुशेन ने 105 रन की साझेदारी के साथ इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ा दी लेकिन स्टोक्स ने दिन के आखिरी ओवरों में लाबुशेन को गली में कैच कराके टीम को बड़ी सफलता दिलाई।

हेड के साथ रात्रि प्रहरी नासेर (एक रन) क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया शुरुआती तीन मैच जीतकर पहले ही श्रृंखला जीत चुका है। इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गये पिछले मैच को चार विकेट से जीता था। यह 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में उसकी पहली जीत थी।

