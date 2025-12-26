Australia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया 152 और इंग्लैंड 110 पर ढेर, 76.1 ओवर, 20 विकेट और 266 रन, मेलबर्न में पहले दिन विकेट पतझड़

HighlightsAustralia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन टेस्ट जीतकर सीराज 11 दिन के भीतर ही अपने नाम कर ली है।Australia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया की टीम 42. 2 ओवर में आउट हो गई। Australia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने 45 रन देकर 5 विकेट झटके।
मेलबर्नः मेलबर्न में चौथे एशेज टेस्ट मैच के पहले दिन विकेट पतझड़ देखने को मिला। पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 152 और फिर इंग्लैंड की टीम 110 पर ढेर हो गई। 76.1 ओवर में 20 विकेट और 266 रन बने। इंग्लैंड की टीम 29.5 ओवर व ऑस्ट्रेलिया की टीम 42. 2 ओवर में आउट हो गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने 45 रन देकर 5 विकेट झटके। खचाखच भरे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन टेस्ट जीतकर सीराज 11 दिन के भीतर ही अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 4 रन बना लिए और इस तरह से 46 रन की बढ़त ले ली है और 10 विकेट हाथ में है। पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। स्कॉट बोलैंड अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में पहली बार ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं।
स्कॉट बोलैंड का एमसीजी में टेस्ट प्रदर्शन-
मैच: 4
विकेट: 19
औसत: 13.89
स्ट्राइक रेट: 30.9
सर्वश्रेष्ठ ऑल-आउट स्कोर: 6/7।
यह (110 रन) 2000 के बाद से विदेशी एशेज टेस्ट में इंग्लैंड का तीसरा सबसे कम ऑल-आउट स्कोर है, इससे पहले 2021 में इसी मैदान पर 68 रन और 2002 में गाबा में 79 रन बनाए गए थे। टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 2000 रन बनाने वाले 348 बल्लेबाजों में से ब्रुक का स्ट्राइक रेट सबसे अधिक (86.85) है, उसके बाद बेन डकेट (86.11) का स्थान आता है।
केवल चार क्रिकेटरों ने 45 से अधिक औसत और 70 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ 3000 से अधिक टेस्ट रन बनाए:
विवियन रिचर्ड्स (50.23 के औसत से 8540 रन, स्ट्राइक रेट: 70.2)
वीरेंद्र सहवाग (49.34 के औसत से 8586 रन, स्ट्राइक रेट: 82.23)
एडम गिलक्रिस्ट (47.6 के औसत से 5570 रन, स्ट्राइक रेट: 81.95)
हैरी ब्रूक (54.17 के औसत से 3034 रन, स्ट्राइक रेट: 86.85)।
आस्ट्रेलिया ने पहले छह ओवर में 27 रन बनाये थे। इसके बाद ट्रेविस हेड (12) को गुस एटकिंसन ने सस्ते में आउट किया। टंग ने जेक वेदराल्ड (10) को पवेलियन भेजा और उनका तीसरा शिकार मार्नस लाबुशेन (छह) बने जो पहली स्लिप में कैच देकर लौटे। आस्ट्रेलिया के तीन विकेट 34 रन पर गिर गए थे।
आखिरी दोनों एशेज टेस्ट से बाहर कमिंस की नजरें टी20 विश्व कप पर
फिटनेस समस्याओं के कारण आखिरी दो एशेज टेस्ट से भी बाहर हुए आस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस की नजरें अब अगले साल फरवरी में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप पर लगी हैं । कमिंस जून जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर लगी कमर की चोट के कारण पहले दो एशेज टेस्ट से बाहर थे लेकिन एडीलेड में तीसरे मैच में वापसी करके छह विकेट लिये।
आस्ट्रेलिया ने पहले तीनों टेस्ट जीत लिये हैं लिहाजा कमिंस को आखिरी दो मैचों से बाहर रखने का फैसला किया गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने चैनल नाइन से कहा ,‘बेहतर लग रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही कमर की चोट से उबरा हूं तो लगातार दो टेस्ट खेलना जोखिमभरा होता। अब टी20 विश्व कप से पहले कुछ आराम करूंगा।’ आस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप में पहला मैच 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड से खेलना है।