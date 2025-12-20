Australia vs England, 3rd Test: संकट में इंग्लैंड, 228 रन पीछे और हाथ में केवल 4 विकेट?, 5वें दिन हारेंगे, एडिलेड में एशेज पर कब्जा रखेगा ऑस्ट्रेलिया?

Australia vs England, 3rd Test:

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 20, 2025 12:50 IST2025-12-20T12:49:28+5:302025-12-20T12:50:14+5:30

Australia vs England, 3rd Test  AUS 371- 349 ENG 286-207-6 England need 228 runs Only 4 wickets in hand lose Day 5 Will Australia retain Ashes in Adelaide | Australia vs England, 3rd Test: संकट में इंग्लैंड, 228 रन पीछे और हाथ में केवल 4 विकेट?, 5वें दिन हारेंगे, एडिलेड में एशेज पर कब्जा रखेगा ऑस्ट्रेलिया?

Australia vs England, 3rd Test

Australia vs England, 3rd Test:

एडिलेडः ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच में चौथे दिन शनिवार को इंग्लैंड को करारा झटका लगा। इंग्लैंड के सामने 228 रन है और हाथ में केवल 4 विकेट है। जो रूट और जैक क्रॉली ने तीसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी कर उम्मीद जिंदा किया था। इंग्लैंड ने 435 रन के रिकार्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टंप तक 6 विकेट पर 207 रन बनाए हैं और उसे जीत के लिए अब भी 228 रन की जरूरत है। पहली पारी में 371 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 349 रन बनाए। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 286 रन बनाए थे।

इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक समय उसका स्कोर दो विकेट पर 32 रन था। लेकिन इसके बाद रूट और क्रॉली (नाबाद 36) ने धैर्यपूर्वक पारी को आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की सीरीज जीतने के लिए 4 विकेट चाहिए, जबकि दो टेस्ट मैच शेष हैं। बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण ने सुबह के सत्र में श्रृंखला को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया।

ऑस्ट्रेलिया ने सुबह अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 271 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसने आखिरी छह विकेट 11 ओवरों में 38 रन पर गंवा दिए। इंग्लैंड दूसरी पारी में अपेक्षित शुरुआत नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने लंच से पहले अपनी दूसरी ही गेंद पर बेन डकेट (04) का विकेट लिया और फिर लंच के बाद ओली पोप (17) को भी पवेलियन भेज दिया।

जिनका मार्नस लाबुशेन ने दूसरी स्लिप से बायीं तरफ डाइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा। सुबह ट्रैविस हेड ने 142 रन और एलेक्स कैरी ने 52 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई लेकिन वह लंबे समय तक नहीं टिके रहे। हेड के 170 रन पर आउट होने से उसकी पारी का पतन शुरू हो गया। हेड और कैरी ने पांचवें विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की।

इस साझेदारी का अंत जोश टोंग (70 रन देकर चार विकेट) ने हेड को आउट करके किया। क्रॉली ने मिडविकेट पर उनका कैच लपका। स्टोक्स ने कैरी को 72 रन पर आउट कर दिया। कैरी ने लेग स्लिप में कैच दिया। इसके बाद ब्रायडन कार्स (80 रन देकर तीन विकेट) ने कमिंस (06) और नाथन लियोन को लगातार गेंदों पर आउट किया। जोफ्रा आर्चर ने स्कॉट बोलैंड का अपनी ही गेंद पर कैच लेकर ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत किया।

