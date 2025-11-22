Australia vs England, 1st Test: 73वीं बार, इंग्लैंड की टीम 200 से कम पर क्लीन बोल्ड?, केवल 405 गेंद खेल सके इंग्लिश प्लेयर?

Australia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया ने सुबह अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 123 रन से आगे बढ़ाई। ब्रायडन कार्स ने नाथन लियोन को आउट करके पारी का अंत किया।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 22, 2025

Australia vs England, 1st Test Fewest balls batted England a Test 325 vs Aus 388 vs Aus 405 vs Aus 408 vs Aus 446 vs WI 476 vs Ind Ahmedabad 2021

Australia vs England, 1st Test

HighlightsAustralia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया को 132 रन पर आउट कर पहली पारी में 40 रन की बढ़त ली थी। Australia vs England, 1st Test: पर्थ में पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे थे। Australia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा है। 

पर्थः पर्थ टेस्ट में विकेट पतझड़ जारी है और दूसरे दिन अभी 11 विकेट गिर चुके है। पहले दिन 19 विकेट का पतन हुआ था। एशेज टेस्ट की शानदार शुरुआत हुई। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में केवल 164 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा है। पर्थ में पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे थे। इंग्लैंड ने दिन के छठे ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 132 रन पर आउट कर पहली पारी में 40 रन की बढ़त ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने सुबह अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 123 रन से आगे बढ़ाई। ब्रायडन कार्स ने नाथन लियोन को आउट करके उसकी पारी का अंत किया।

Australia vs England, 1st Test: इंग्लैंड द्वारा एक टेस्ट में खेली गई सबसे कम गेंद-

325 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 1904

388 बनाम ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स 1888

405 बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 2025 *

408 बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 1895

446 बनाम वेस्टइंडीज, एजबेस्टन 1995

476 बनाम भारत, अहमदाबाद 2021।

यह 73वीं बार है, जब इंग्लैंड किसी टेस्ट की दोनों पारियों में 200 से कम स्कोर पर आउट हुआ हो। पिछले 72 मैचों में से केवल छह में ही जीत मिली है। इनमें से पाँच जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली थीं और पिछले 100 सालों में ऐसा केवल एक बार हुआ है। 1997 में ओवल में हुआ था।

Australia vs England, 1st Test: किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ क्षेत्ररक्षक के रूप में सर्वाधिक कैच-

61 स्टीवन स्मिथ बनाम इंग्लैंड

61 ग्रेग चैपल बनाम इंग्लैंड

57 एलन बॉर्डर बनाम इंग्लैंड

57 इयान बॉथम बनाम ऑस्ट्रेलिया

47 राहुल द्रविड़ बनाम ऑस्ट्रेलिया।

