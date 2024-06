Australia vs Bangladesh T20 World Cup 2024: कमिंस की हैट्रिक और वार्नर का पचासा, बारिश के बीच ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से धोया

Highlights Australia vs Bangladesh Live Score, T20 World Cup 2024: पैट कमिंस ने हैट्रिक जमाई। Australia vs Bangladesh Live Score, T20 World Cup 2024: सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में खेला गया। Australia vs Bangladesh Live Score, T20 World Cup 2024: विश्व कप में चार बार एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं।

Australia vs Bangladesh Live Score, T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप के सुपर 8 के ग्रुप एक में ऑस्ट्रेलिया ने डीएलएस पद्धति से 28 रन से जीत हासिल की और बांग्लादेश को सुपर-8 में पहली हार का सामना करना पड़ा। दोनों देश इससे पहले विश्व कप में चार बार एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं। हर बार बांग्लादेश का खाता खाली रहा है। इस बार भी खाता शून्य रहा। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में खेला गया। पैट कमिंस ने हैट्रिक जमाई। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन बनाए।

जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 11.2 ओवर में 2 विकेट पर 100 रन बना चुकी थी। इस बीच बारिश ने खलल डाल दिया। कमिंस ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट झटके। कमिंस शुक्रवार को एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ सुपर आठ मुकाबले के दौरान टी20 विश्व कप हैट्रिक लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए।

तेज गेंदबाज ब्रेट ली के नक्शेकदम पर चलते हुए कारनामा किया। 2007 में ली बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। कमिंस की हैट्रिक दो ओवर (18वें और 20वें) में बंट गई। उन्होंने पहले महमूदुल्लाह को आउट किया। महेदी हसन को शिकार बनाया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने तौहीद हृदोय को शॉर्ट फाइन लेग पर कैच कराकर यह उपलब्धि हासिल की।

Australia win by 28 runs (DLS) with the rain having the final say here #T20WorldCup

ऑस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के वर्षाबाधित मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर 28 रन से हराया । पहले क्षेत्ररक्षण करते हुए आस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को आठ विकेट पर 140 रन पर रोक दिया। तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ली। जवाब में आस्ट्रेलिया ने 11 . 2 ओवर में दो विकेट पर 100 रन बना लिये थे जब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। उस समय डकवर्थ लुईस प्रणाली से ऑस्ट्रेलिया 28 रन आगे था।

The first hat-trick of #T20WorldCup 2024 topped off a brilliant spell by Pat Cummins



How it happened