Australia T20 Skipper 2023: ऑस्ट्रेलिया टीम में बदलाव, फिंच उत्तराधिकारी की घोषणा, टी20 में इस खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान

Highlights वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में अगले साल होने वाले विश्व कप में स्थायी कप्तानी की भूमिका में नजर आएंगे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के दौरों पर प्रदर्शन का बहुत अधिक ध्यान में रखा है।

Australia T20 Skipper 2023: ऑस्ट्रेलिया टीम में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। एरोन फिंच का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। मिचेल मार्श को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया का टी20 कप्तान नियुक्त किया गया है। वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में अगले साल होने वाले विश्व कप में स्थायी कप्तानी की भूमिका में नजर आएंगे।

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला खिलाड़ी आरोन हार्डी, मैट शॉर्ट और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है और वे तीन मैचों की टी20 सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय पदार्पण के लिए तैयार होंगे। मार्श को केवल दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए कप्तान के रूप में नामित किया गया है।

A look to the next chapter of Australia's T20 cricket? 🔮#T20WorldCup 2021 hero Mitch Marsh takes captaincy reins 👇https://t.co/3QSWUXWaln