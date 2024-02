NZ vs AUS : ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 27 रन से हराया, टी20 श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 27 रन से हराया टी20 श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया

New Zealand vs Australia: ऑस्ट्रेलिया ने वर्षा से प्रभावित तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को न्यूजीलैंड को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत 27 रन से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने अपने 100वें टी20 अंतरराष्ट्रीय में बारिश की संभावना को देखते हुए टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया।

