Watch: वेस्टइंडीज की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद गाबा में जबरदस्त जश्न

Highlights शामर जोसेफ ने 68 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत WI ने AUS के खिलाफ 8 रनों से जीत हासिल की वेस्टइंडीज को 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत मिली है

Australia vs West Indies, 2nd Test: चोटिल तेज गेंदबाज शामर जोसेफ के शानदार स्पैल की बदौलत वेस्टइंडीज ने रविवार को ब्रिस्बेन के गाबा में दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर आठ रन से उल्लेखनीय जीत हासिल की। जोसेफ, जिन्हें शनिवार की रात को मिशेल स्टार्क की यॉर्कर द्वारा पैर के अंगूठे पर चोट लगने के बाद रिटायर होने के बाद स्कैन की आवश्यकता थी, ने रविवार को 68 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए।

जोसेफ की शानदार गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 207 रन पर आउट कर दिया, जिससे वेस्टइंडीज को 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत मिली। जीत के लिए 216 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन का खेल 60-2 से शुरू किया और क्रीज पर स्टीव स्मिथ और कैमरून ग्रीन के साथ, वे प्रबल दावेदार थे।

शुरुआती गेंदबाज केमार रोच और अल्जारी जोसेफ विशेष रूप से खतरनाक नहीं थे, इसलिए 45 मिनट में कप्तान क्रैग ब्रैथवेट ने गेंद जोसेफ को दी, जिसका परिणाम लगभग तत्काल निकला। हालाँकि जोसेफ महंगे साबित हुए, लेकिन उनकी अतिरिक्त गति ने सभी बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर दी और जितने अधिक विकेट लिए, वेस्टइंडीज जीत के लिए उतना ही अधिक आश्वस्त हो गया।

