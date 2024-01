AUS vs WI, 2nd Test: उस्मान ख्वाजा को आउट करने के बाद केविन सिंक्लेयर ने ऐसा मनाया जश्न कि दंग रह गए लोग, देखें

Highlights सिंक्लेयर ने उस्मान ख्वाजा को 242/8 के स्कोर पर आउट कर उनकी 131 गेंदों में 75 रन की पारी का अंत किया AUS के इस महत्वपूर्ण विकेट को लेने के बाद कैरिबियाई स्पिनर ने जश्न मनाने के लिए क्लीन कार्टव्हील किया सिंक्लेयर ने ब्रिस्बेन के गाबा में AUS के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन विकेट का अनोखा जश्न मनाया

AUS vs WI, 2nd Test: वेस्टइंडीज के स्पिनर केविन सिंक्लेयर ने शुक्रवार, 26 जनवरी को ब्रिस्बेन के गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन विकेट का अनोखा जश्न मनाया। सिंक्लेयर ने उस्मान ख्वाजा को 242/8 के स्कोर पर आउट कर उनकी 131 गेंदों में 75 रन की पारी का अंत किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी की बल्लेबाजी के 48वें ओवर में ख्वाजा आउट हुए जब आठवें विकेट के लिए पैट कमिंस के साथ 81 रन की साझेदारी कर रहे थे।

सिंक्लेयर की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने चौका लगाया। हालाँकि, सिंक्लेयर ने ऑफ के बाहर एक पूरी गेंद फेंकी और बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने गेंद को पहली स्लिप में फेंक दिया जहां एलिक अथानाज़ ने कैच ले लिया। इसके साथ ही केविन सिंक्लेयर ने ख्वाजा और पैट कमिंस के बीच एक बड़ी साझेदारी का अंत किया। ख्वाजा को आउट करने के बाद, केविन सिंक्लेयर ने ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के एक महत्वपूर्ण विकेट का जश्न मनाने के लिए क्लीन कार्टव्हील किया।

Kevin Sinclair takes his first Test wicket and marks the occasion with his signature celebration!



How good 🙌 #AUSvWIpic.twitter.com/xcRqgDdyIw