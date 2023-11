AUS vs SA: दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर विश्वकप के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, 19 नवंबर को भारत से खेलेगा निर्णायक मुकाबला

Highlights ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से मात देकर 8वीं बार विश्वकप के फाइनल में पहुंचा है दक्षिण अफ्रीका का विश्वकप चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर से टूट गया सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 213 रनों का आसान लक्ष्य दिया जिसे कंगारू टीम ने 47.2 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया

ODI World Cup 2023: 19 नवंबर को होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर प्रवेश कर लिया है। गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए नॉक आउट मैच में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से मात देकर 8वीं बार विश्वकप के फाइनल में पहुंचा है और अब तक वह 5वीं बार चैंपियन का खिताब जीत चुका है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका का विश्वकप चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर से टूट गया।

सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका ने मिलर की शतकीय पारी की बदौलत 49.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 212 रन बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 213 रनों का आसान लक्ष्य दिया, जिसे कंगारू टीम ने 47.2 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक 62 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में टीम के लिए दो विकेट भी निकाले।

