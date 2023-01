Aus vs SA 2023: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सीरीज में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी के नाम, देखें टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 255 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। टीम ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की।

Aus vs SA 2023: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट की मैचों की सीरीज खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को सिडनी में तीसरा और अंतिम टेस्ट बराबरी पर छूटा है।

इस ड्रॉ के साथ ऑस्ट्रेलिया ने क्लीनस्वीप और जून में इंग्लैंड के लार्ड्स में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह सुनिश्चित करने का मौका गंवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को फरवरी में भारत के खिलाफ चार टेस्ट की श्रृंखला के दौरान फाइनल में जगह बनाने का मौका फिर मिलेगा।

प्रोटियाज के बल्लेबाजों ने आखिरकार एससीजी में कुछ संघर्ष दिखाया और ऑस्ट्रेलिया का मजबूत गेंदबाजी आक्रमण इसका फायदा उठाने में नाकाम रहा। ऑस्ट्रेलिया को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में अपनी जगह बुक करने के लिए घर से दूर भारत के खिलाफ अपनी आगामी सीरीज तक इंतजार करना होगा।

डेविड वॉर्नर प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। वार्नर ने 200 रन की पारी खेली थी। इससे पहले इसी सीरीज में 3 मैच में केवल 13 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने सबसे अधिक 231 रन बनाए। स्मिथ का स्कोर 36, 5, 85, 104 है।

