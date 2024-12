AUS vs IND, 2nd Test: पूरी तरह से तैयार रहिए, टीम इंडिया अटैक पर?, स्टीव स्मिथ ने कहा-गुलाबी गेंद से और हमला करेंगे बुमराह ब्रिगेड

Highlights AUS vs IND, 2nd Test pink ball Border-Gavaskar series: भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। AUS vs IND, 2nd Test pink ball Border-Gavaskar series: पर्थ टेस्ट में 295 रन से जीत दर्ज की। AUS vs IND, 2nd Test pink ball Border-Gavaskar series: 5 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 6 दिसंबर से है।

AUS vs IND, 2nd Test pink ball Border-Gavaskar series: भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती मैच में दबदबे वाल प्रदर्शन किया लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव स्मिथ ने दिन-रात्रि के दूसरे टेस्ट मैच को अप्रत्याशित करार देते हुए कहा कि उनका ‘ध्यान’ गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले टेस्ट की चुनौतियों से निपटने पर है। पांच मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट बड़े अंतर से गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया दबाव में है। सीरीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से यहां खेला जायेगा। स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी वीडियो में स्मिथ ने कहा, ‘‘ गुलाबी गेंद से दिन या रात के अलग-अलग समय पर अलग तरह की चुनौती मिलती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां बल्लेबाजी कर रहे हैं। उस समय परिस्थितियां और गेंद की स्थिति के साथ अन्य चीजें कैसी हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं ऐसे में पूरी तरह से तैयार रहना चाहता हूं। गुलाबी गेंद कई बार अप्रत्याशित हरकत करती है। ऐसे में पूरी तरह से एकाग्र रहने पर ध्यान देना होता है।’’ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी गुलाबी गेंद से टेस्ट खेलने की चुनौतियों पर बात की, लेकिन उनका मानना ​​है कि खेल की मूल बातें वही रहेंगी।

कमिंस ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि सभी मूल बातें वास्तव में सामान्य टेस्ट की तरह ही होंगी। आप जानते हैं कि कभी-कभी खेल अलग-अलग गति से चलता है क्योंकि गेंद पुरानी और नरम हो जाती है लेकिन यह टेस्ट क्रिकेट है।’’