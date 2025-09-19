Asia Cup Super Four: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की इंट्री और अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और यूएई बाहर

Highlights टी20 विश्व कप सेमीफाइनलिस्ट अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ जीत भी शामिल है। ग्रुप-ए में आज अंतिम लीग मैच में भारत का सामना ओमान से होगा। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दूसरा सबसे बड़ा सफल रन-चेज़ है।

Asia Cup Super Four:एशिया कप सुपर फोर लाइनअप तैयार है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम प्रवेश कर गई है और अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और यूएई की टीम का सपना टूट गया है और बाहर हो गई है। एशिया की टॉप-4 टीम अगले राउंड के लिए तैयार है। रविवार यानी 21 सितंबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ग्रुप-ए से भारत और पाकिस्तान और ग्रुप-बी से श्रीलंका और बांग्लादेश की एंट्री हुई है। तीन मैचों में तीन जीत के साथ श्रीलंका ग्रुप बी में शीर्ष पर रहा, जबकि बांग्लादेश भी तीन मैचों में दो जीत के साथ अगले चरण में पहुँच गया।

जिसमें टी20 विश्व कप सेमीफाइनलिस्ट अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ जीत भी शामिल है। ग्रुप-ए में आज अंतिम लीग मैच में भारत का सामना ओमान से होगा। इस मैच का कोई महत्व नहीं है। पिछले साल आयरलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा 172 रनों का लक्ष्य हासिल करने के बाद यह इस मैदान पर टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दूसरा सबसे बड़ा सफल रन-चेज़ है।

Asia Cup Super Four: कुसल मेंडिस के 74* रन

टी20 एशिया कप में एक सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर, मोहम्मद रिज़वान के 71 बनाम भारत (दुबई, 2022) से बेहतर।

तिलकरत्ने दिलशान द्वारा पाकिस्तान (मीरपुर, 2016) के खिलाफ 75* रन के बाद टी20 एशिया कप में श्रीलंका का दूसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर।

लेग-साइड पर 51 और ऑफ साइड पर 23 रन बनाए।

स्पिन के खिलाफ स्वीप शॉट खेलते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाज़-

रन: 40

शॉट्स का प्रयास: 20

पाँच चौके और एक छक्का।

नूर अहमद ने आज वाइड के ज़रिए नौ रन दिए, जो पुरुष टी20 एशिया कप में किसी भी गेंदबाज़ द्वारा एक पारी में दिए गए सबसे ज़्यादा रन हैं। श्रीलंका ने आज स्पिन के खिलाफ 82 गेंदों पर 113 रन बनाए (अतिरिक्त रन को छोड़कर), जो पुरुषों की टी20I पारी में उनका सर्वाधिक स्कोर है। यह पुरुषों के टी20 एशिया कप की एक पारी में किसी भी टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

इससे पहले 2016 में फतुल्लाह में हांगकांग ने ओमान के खिलाफ 116 रन बनाए थे। श्रीलंका ने पथुम निसांका का विकेट जल्दी गंवा दिया और कामिल मिशारा भी सस्ते में आउट हो गए। कुसल मेंडिस ने खुद जिम्मेदारी संभाली और मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी की। कुसल परेरा, असलांका और कामिंडु मेंडिस ने उपयोगी भूमिका निभाई और अफगान गेंदबाजों पर हमला बोला।

श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज ने 74 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। अफगानिस्तान के पास मौके थे, लेकिन उन्होंने गेंद के साथ अनुशासन की कमी दिखाई और क्षेत्ररक्षण भी थोड़ा लचर रहा, जिसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। अब उनके सफर का अंत हो गया है। कुसल मेंडिस के दबाव में शांतचित्त अर्धशतक ने मोहम्मद नबी के छक्कों की बरसात को फीका कर दिया।

श्रीलंका ने अबू धाबी में अफगानिस्तान को छह विकेट से हराकर एशिया कप से बाहर कर दिया, जिससे वह और बांग्लादेश सुपर 4 में पहुँच गए। श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा (18 रन पर 4 विकेट) ने अपने घातक शुरुआती स्पेल में तीन विकेट चटकाए, जिसके बाद नबी ने 20वें ओवर में पाँच छक्के जड़कर अफगानिस्तान को आठ विकेट पर 169 रन तक पहुँचाया।