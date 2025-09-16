Asia Cup Super Four 2025: सुपर-4 में प्रवेश करने वाली पहली टीम भारत, ओमान और हांगकांग का सपना टूटा, 3 सीट और 5 देश, कौन मारेगा बाजी, देखिए प्वाइंट टेबल

Asia Cup Super Four 2025: ग्रुप-ए में ओमान की टीम 2 मैच खेली और 2 में हार का सामना करना पड़ा और अंतिम मैच भारतीय टीम से है। इस मैच में हार जीत का असर किसी टीम पर नहीं पड़ेगा।

Asia Cup Super Four 2025

HighlightsAsia Cup Super Four 2025: ग्रुप-ए में पाकिस्तान और यूएई में टक्कर है। Asia Cup Super Four 2025: जो जीतेगा वह सुपर फोर में जाएगा।Asia Cup Super Four 2025: हांगकांग की टीम 3 मैच खेलते हुए 3 हार के साथ बाहर हो गई है।

दुबईः एशिया कप राउंड लीग जारी है और सुपर-फोर मुकाबला के लिए टीमों में संघर्ष हो रहा है। टीम इंडिया सुपर फोर में पहुंचने वाली पहली टीम है। ग्रुप-ए से भारत 2 मैच में 4 अंक लेकर क्वालीफाई कर गया है। इस बीच ओमान और हांगकांग का सपना टूट गया है। ग्रुप-बी में हांगकांग की टीम 3 मैच खेलते हुए 3 हार के साथ बाहर हो गई है। ग्रुप-ए में ओमान की टीम 2 मैच खेली और 2 में हार का सामना करना पड़ा और अंतिम मैच भारतीय टीम से है। इस मैच में हार जीत का असर किसी टीम पर नहीं पड़ेगा। ग्रुप-ए में पाकिस्तान और यूएई में टक्कर है। जो जीतेगा वह सुपर फोर में जाएगा।

Asia Cup Super Four 2025: एशिया कप 2025 अंक तालिकाः

ग्रुप ए-

भारत (क्वालीफाई)- 2 मैचः 4 अंक

पाकिस्तानः 2 मैचः 2 अंक

संयुक्त अरब अमीरातः 2 मैचः 2 अंक

ओमान (बाहर)- 3 मैचः 0 अंक

ग्रुप बी-

श्रीलंकाः 2 मैचः 4 अंक

अफगानिस्तानः 1 मैचः 2 अंक

बांग्लादेशः 2 मैचः 2 अंक

हांगकांग (बाहर)- 3 मैचः 0 अंक।

ग्रुप-बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में टक्कर है। श्रीलंका की टीम 2 मैच खेलकर 2 जीत और 4 अंक से साथ पहले पायदान पर है। अफगानिस्तान की टीम 1 मैच में एक जीत के साथ 2 अंक लेकर दूसरे पायदान पर और बांग्लादेश की टीम 2 मैच में एक जीत और एक हार के साथ 2 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। इस ग्रुप में कांटे की टक्कर है। तीन टीमों में मुकाबला रोचक है।

पाथुम निसांका के शानदार अर्धशतक के बावजूद श्रीलंका को सोमवार को एशिया कप के ग्रुप बी मैच में हांगकांग पर चार विकेट से जीत दर्ज करने से पहले लक्ष्य का पीछा करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। निसांका (68 रन) की पारी ने समय पर तेजी पकड़ी। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए कुसल परेरा (20 रन) के साथ 57 रन की साझेदारी की जिससे श्रीलंका सुपर चार में जगह बनाने के करीब पहुंच गया।

धीमी पिच पर श्रीलंका ने सतर्कता से 150 रन के लक्ष्य का पीछा शुरू किया और 18.5 ओवर में छह विकेट पर 153 रन बनाकर जीत दर्ज की। पहले 10 ओवरों में 65 रन पर कुसल मेंडिस और कामिल मिशारा के विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका को निसांका ने लय दिलाई जिन्हें दो बार (40 और 60 रन) पर जीवनदान मिला। निसांका ने अपने ज्यादातर बड़े शॉट स्क्वायर लेग क्षेत्र में लगाए जहां बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी थी।

श्रीलंका ने 10 ओवर में 65 रन बनाने के बाद निसांका और परेरा की मदद से अगले तीन ओवरों में 42 रन जोड़े। लेकिन हांगकांग ने आठ रन के अंतराल में निसांका, परेरा, कामिंडु मेंडिस और कप्तान चरिथ असालंका के विकेट झटककर श्रीलंका का स्कोर दो विकेट पर 119 रन से छह विकेट पर 127 रन कर दिया।

हालांकि श्रीलंका ने बाकी बचे 23 रन बनाकर महाद्वीपीय प्रतियोगिता में खुद को सुपर चार की दौड़ को बरकरार रखा, जिसमें वानिंदु हसारंगा ने नौ गेंद में नाबाद 20 रन बनाए। इससे पहले अनुभवी निजाकत खान (नाबाद 52 रन) के दमदार अर्धशतक और अंशुमान रथ के साथ उनकी समझदारी भरी 61 रन की साझेदारी की बदौलत हांगकांग ने चार विकेट पर 149 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया।

खिताब के प्रबल दावेदार भारत ने सोमवार को यहां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की ओमान पर 42 रन की जीत के बाद एक मैच रहते एशिया कप के सुपर चार चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया। भारत दो जीत से चार अंक के साथ वर्तमान में ग्रुप ए में शीर्ष पर है और 19 सितंबर को ओमान (दो मैचों में शून्य अंक) के खिलाफ खेलेगा।

भारतीय टीम ओमान से हारने के बावजूद भी शीर्ष दो में रहेगी जिससे उसका सुपर चार के लिए क्वालीफाई करना तय है। ओमान से भारत का हारना असंभव है। पाकिस्तान और यूएई के बीच 17 सितंबर को होने वाले मैच से यह तय होगा कि भारत के अलावा ग्रुप ए से दूसरी टीम के रूप में सुपर चार में कौन जगह बनाता है। पाकिस्तान और यूएई के दो-दो मैचों में दो-दो अंक हैं।

ओमान के खिलाफ जीत से यूएई की सुपर चार में जगह बनाने की उम्मीद कायम है। कप्तान मोहम्मद वसीम और सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू के अर्धशतकों के बाद जुनैद सिद्दिकी (23 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ओमान को 42 रन से हराकर सुपर चार में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रखी।

वसीम ने 54 गेंद में 69 रन बनाये और वह आखिरी ओवर में आउट हुए । वहीं शराफू ने 38 गेंद में 51 रन की पारी खेलकर यूएई को बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद पांच विकेट पर 172 रन तक पहुंचाया । यह स्कोर घरेलू टीम की जीत के लिए काफी था और बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ जीत उन्हें महाद्वीपीय टूर्नामेंट के अगले चरण में पहुंचा सकती है, बशर्ते भारत आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को हरा दे।

