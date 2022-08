Asia cup: पाक कप्तान बाबर ने खिलाड़ियों को याद दिलाया पिछला विश्वकप, रोहित बोले- जीत के लिए जान लगा देंगे

Highlights शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला 10 महीने बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं भारत-पाक

दुबई: भारत और पाकिस्तान की टीमें आज लगभग 10 महीने बाद एक दूसरे के आमने सामने होंगीं। पिछली बार जब दोनो टीमें भिड़ी थीं तो भारत को 10 विकेट से हार मिली थी। पिछले विश्व कप में पाकिस्तान की टीम ने भारत को दुबई के मैदान पर 10 विकेट से हराया था। आज का मुकाबला भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जानै है। ऐसे में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अपने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने लिए पिछले विश्वकप की याद दिला रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बाबर अपने खिलाड़ियों से कहते दिख रहे हैं कि हमें उसी तरीके से खेलना है, जैसे पिछले विश्व कप में खेला था।

"𝘈𝘱𝘱𝘭𝘺 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘨𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘴"

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हमेशा ही हाई वोल्टेज वाला होता है और पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें भी इस मैच पर होती हैं। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच यह 15वां मुकाबला होगा। इससे पहले हुए 14 मैचों में आठ मैच भारत और पांच मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था। इस टूर्नामेंट में भारत आखिरी बार पाकिस्तान से 2012 में हारा था।

पाकिस्तान से होने वाले अहम मुकाबले से पहले भारत के लिए एक अच्छी खबर ये है कि हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना से उबरकर दुबई पहुंच गए हैं। एशिया कप के लिए टीम इंडिया के रवाना होने से पहले ही राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए थे जिसे भारत के लिए झटका माना जा रहा था। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच हैं। वह सभी खिलाड़ियों की क्षमता और कमजोर-मजबूत पक्ष अच्छे से समझते हैं। कप्तान रोहित के साथ उनका तालमेल बेहद शानदार है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की अहमियत को देखते हुए राहुल का टीम के साथ जुड़ना बेहद अहम है।

इस मुकाबले का दवाब दोनों ही टीमों पर है। एक तरफ जहां पाक कप्तान बाबर अपने खिलाड़ियों को पिछला विश्वकप याद दिला रहे हैं वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि हम यही सोचकर मैदान में उतरेंगे की यह एक सामान्य टीम है, जिसे हमें हराना है। हम भारत-पाकिस्तान मैच का दबाव अपने ऊपर नहीं लेंगे। साथ ही रोहित ने कहा है कि हम इस मैच को जीतने के लिए जी जान लगा देंगे।

