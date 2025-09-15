पाकिस्तान के खिलाफ मैच, जीत के बाद पहली बार बोले कोच गौतम गंभीर, कहा-पहलगाम पीड़ित और परिवार के साथ हम सभी खड़े, दर्द हमें भी...

टीम के रूप में हम पहलगाम हमले के पीड़ितों, सभी परिवारों और उनके साथ हुई घटनाओं के प्रति अपनी एकजुटता दिखाना चाहते थे।

Highlightsयह अच्छी जीत है लेकिन टूर्नामेंट में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है।ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के लिए सशस्त्र बलों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। गंभीर एक साल से भारतीय टीम के प्रभारी हैं और उनके कार्यकाल में मिश्रित परिणाम देखने को मिले हैं।

दुबईः भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को अच्छी करार दिया लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने में सफल रही। टूर्नामेंट के प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स से बात करते हुए गंभीर ने कहा, ‘‘यह अच्छी जीत है लेकिन टूर्नामेंट में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टीम के रूप में हम पहलगाम हमले के पीड़ितों, सभी परिवारों और उनके साथ हुई घटनाओं के प्रति अपनी एकजुटता दिखाना चाहते थे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के लिए सशस्त्र बलों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम देश को गौरवान्वित और खुश करने का प्रयास करेंगे।’’ इस मैच के बारे में गंभीर ने कहा कि वह अपने खिलाड़ियों से इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते थे।

उन्होंने कहा, ‘‘आप इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते, खासकर गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की। अगर आप विरोधी टीम को 127 रन पर रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की।’’ पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने कहा, ‘‘हमने जिस तरह से शुरुआत की वह भी महत्वपूर्ण थी और खिलाड़ी दिन-प्रतिदिन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।’’ गंभीर एक साल से भारतीय टीम के प्रभारी हैं और उनके कार्यकाल में मिश्रित परिणाम देखने को मिले हैं।

राष्ट्रीय टीम के साथ अब तक के अपने समय के बारे में पूछे जाने पर गंभीर ने कहा, ‘‘आप सेब और संतरे की तुलना नहीं कर सकते। कुछ लोगों को बदलाव स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमने खिलाड़ियों का समर्थन जारी रखा है, सहयोगी स्टाफ ने उनका समर्थन जारी रखा है और हम भविष्य में भी अच्छे परिणाम हासिल करते रहेंगे।’’

