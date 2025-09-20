Asia Cup 2025: मैच के बाद सूर्यकुमार को घेर कर खड़े हुए ओमान खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेटर ने दिया जीत का मंत्र; पाक को लगी मिर्ची

Asia Cup 2025 India vs Oman: एशिया कप में भारत और ओमान के बीच खेले गए मैच में भारत ने ओमान को 21 रनों से हरा दिया। मैच के बाद , सूर्यकुमार यादव के एक कदम ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। भारतीय कप्तान को ओमान के खिलाड़ियों ने घेर लिया और खिलाड़ियों को कुछ टिप्स दिए।

इसी दौरान, ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने मैच के बाद की प्रस्तुति में बात की। उन्होंने कहा, "सूर्य ने खेल के बारे में बात की और हमारी प्रशंसा की, जो बहुत मायने रखती है। हमारे खिलाड़ियों के मन में टी20 खेल के विभिन्न चरणों में खेलने के तरीके को लेकर सवाल थे। उनसे बातचीत करके वाकई बहुत अच्छा लगा।"

गौरतलब है कि मैच से पहले, ओमान के कप्तान ने यह भी बताया कि वे अपने कुछ आदर्श खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए कितने उत्सुक हैं। सूर्या का यह अंदाज़ दर्शाता है कि 'मेन इन ब्लू' भी अपना अनुभव और ज्ञान उन्हें देने के लिए उत्सुक थे।

मैच के बाद के दृश्यों में, भारतीय और ओमानी खिलाड़ी एक साथ तस्वीरें खिंचवाते भी देखे गए। यह मैच जिस सौहार्द और सद्भावना के साथ खेला गया, उसका एक उदाहरण है।

यह ऐसे समय में हुआ जब एशिया कप में ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया था। वहीं, दूसरी ओर ओमान के साथ दोस्ती भरा पल देखने लायक रहा।

भारत ने लीग चरण में अजेय रहने के लिए अपना धैर्य बनाए रखा

मैच की बात करें तो, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने शुभमन गिल को जल्दी आउट कर दिया, लेकिन इससे उन्हें अपनी नई आक्रामक क्रिकेट खेलने से कोई नहीं रोक पाया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए, संजू सैमसन शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे; हालाँकि, अभिषेक शर्मा ने दूसरे छोर से गति बनाए रखी। शर्मा ने 15 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली और सैमसन पर से दबाव कम किया, क्योंकि उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और क्रीज़ पर जम गए।

शर्मा के आउट होने के बाद भी सैमसन रन बनाते रहे, जबकि भारत दूसरे छोर से लगातार विकेट खोता रहा। लेकिन जैसा कि टीम के मुख्य कोच ने कहा है, वे अपने मौजूदा क्रिकेट को नहीं छोड़ेंगे, और यह इस बात से साफ़ ज़ाहिर था कि हर भारतीय बल्लेबाज़ पहली गेंद से ही गेंद पर धावा बोलने की कोशिश कर रहा था। भारत ने अपनी पारी 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 188 रन बनाकर समाप्त की।

दिलचस्प बात यह है कि मैच जीतने के बावजूद, ओमान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज़ जतिंदर सिंह और आमिर कलीम ने 56 रनों की साझेदारी करके इस अपेक्षाकृत कठिन लक्ष्य का मज़बूत आधार तैयार किया। कप्तान जतिंदर सिंह के आउट होने के बाद हम्माद मिर्ज़ा तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आए और वहीं से उन्होंने तेज़ी पकड़ी।

मिर्ज़ा और कलीम दोनों ने अर्धशतक बनाए, और दोनों ने बीच के ओवरों में चतुराई से खेलते हुए स्कोर को स्थिर रखा। जैसे-जैसे मैच का अंतिम समय नज़दीक आया, दोनों बल्लेबाज़ों ने सही समय पर लय पकड़ी, और ऐसा लगा कि वे टूर्नामेंट का पहला बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालाँकि, हार्दिक पांड्या ने पहले आउटफील्ड में एक शानदार गेंदबाजी करते हुए आमिर कलीम (46 गेंदों पर 64 रन) को आउट किया और फिर हम्माद मिर्ज़ा (33 गेंदों पर 51 रन) का विकेट लेकर भारत के लिए मैच का अंत किया। इस तरह ओमान की टीम 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी।

भारत अब रविवार, 15 सितंबर को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलेगा। यह मैच एशिया कप 2025 के सुपर फ़ोर्स की शुरुआत करेगा और यह मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।