Asia Cup 2023: टीम इंडिया ने सुपर चार में श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2023 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। एशिया कप में अब तक भारत का सफर शानदार रहा और सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बढ़िया रहा।

इस बीच, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भड़के हुए हैं। अख्तर ने कहा कि उन्हें ऐसे संदेश और कॉल आए जिनमें दावा किया गया कि भारत ने खेल को फिक्स कर दिया है और एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर करने के लिए जानबूझकर (श्रीलंका के खिलाफ) हार जाएगा।

भारत द्वारा पाकिस्तान को 228 रनों से हराने के बाद, फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का बेहतर मौका पाने के लिए मेन इन ग्रीन को चाहिए था कि भारत अपने अगले सुपर 4 मैच में श्रीलंका को हरा दे। लेकिन भारत पर श्रीलंका द्वारा काफी दबाव डाला गया, जिसका मुख्य कारण 20 वर्षीय डुनिथ वेलालेज का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन था।

बाएं हाथ के युवा स्पिनर ने शुबमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पंड्या को आउट कर भारत को बड़ा झटका दिया।

उन्होंने अपना पहला पांच विकेट लेकर भारत को 213 रन पर आउट कर दिया। भारत ने गेंद के साथ मजबूत वापसी की, क्योंकि पावरप्ले के अंदर जसप्रित बुमरा और मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के तीन विकेट हासिल किए इससे पहले कि कुलदीप यादव ने श्रीलंका के मध्यक्रम में जाल बिछा दिया। लेकिन वेललेज एक बार फिर भारत के सामने खड़ा था, इस बार हाथ में बल्ला लेकर।

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 46 गेंदों में नाबाद 42 रनों की पारी खेली और ऐसा लग रहा था कि मैच भारत से छीन लिया जाएगा, लेकिन दूसरे छोर पर कुलदीप, हार्दिक और रवींद्र जड़ेजा ने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कर श्रीलंका को 172 रनों पर आउट कर दिया और 41 रनों से मैच जीत लिया।

