Asia Cup 2022: खराब फॉर्म से जूझ रहे खिलाड़ियों को काम करने की दिशा मिलती है, रोहित शर्मा बोले-रोटेशन से कई खिलाड़ी सामने आ रहे हैं...

Highlights खेल पर कई तरह से काम कर सकता है और फिर अपने खेल में सुधार भी कर सकता है। महीने के अंत में दुबई में शुरू होने वाले एशिया कप में टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा।

Asia Cup 2022: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि खिलाड़ियों की भूमिका स्पष्ट करने से उन्हें खराब फॉर्म से जूझने के दौरान वह दिशा मिलती है जहां उन्हें ध्यान केंद्रित करना है और इससे उन्हें अपने खेल में सुधार करने तथा फिर से मजबूत बनने में मदद मिलती है।

रोहित को लगता है कि एक कप्तान के रूप में यह समझना उनका काम है कि जब खिलाड़ी खराब दौर से गुजर रहे हों तो उन्हें क्या चाहिए। रोहित ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम ‘फॉलो द ब्ल्यूज’ पर कहा, ‘‘जाहिर है मेरे लिए यह कुछ खास लोगों के साथ जल्दी से ढलना और फिर यह समझना है कि उन्हें क्या चाहिए, उनके मजबूत पक्ष क्या हैं और उनके कमजोर पहलू क्या हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें प्रतिक्रिया दें और उनके साथ काम करें। टीम उस व्यक्ति से क्या उम्मीद कर रही है इस बारे में बहुत विशिष्ट रहें।’’ भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘इससे खिलाड़ी निखर सकता है क्योंकि जब हम उन्हें यह स्पष्टता देते हैं कि टीम आपसे क्या उम्मीद कर रही है तो वह उस दिशा में काम करने में सक्षम होगा।

वह अपने खेल पर कई तरह से काम कर सकता है और फिर अपने खेल में सुधार भी कर सकता है।’’ मुंबई इंडियंस के साथ रिकॉर्ड पांच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खिताब जीतने वाले रोहित ने इस साल की शुरुआत में विराट कोहली की जगह सभी प्रारूपों में भारत के पूर्णकालिक कप्तान की जिम्मेदारी संभाली है।

Step 1⃣ to keep us Believing in 💙 - 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗶𝘁 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲! 😉



Hear more about @ImRo45's mantras to a successful captaincy in an exclusive interview on #FollowTheBlues.



Every Sunday, 9 AM | Star Sports Network#BelieveInBlue#TeamIndiapic.twitter.com/ZAPM11IUwr