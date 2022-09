Asia Cup 2022 Super Fours: एशिया कप ‘सुपर फोर’ में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर बदला लिया, भानुका का धमाका, गुरबाज की पारी बेकार

Highlights रहमानुल्लाह गुरबाज ने 45 गेंद में चार चौके और छह छक्के की मदद से 84 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। श्रीलंका ने शनिवार को एशिया कप ‘सुपर फोर’ टी20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 04 विकेट से हराया। लीग चरण में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को बुरी तरह से मात दी थी।

Asia Cup 2022 Super Fours: एशिया कप ‘सुपर फोर’ टी20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को पहली हार का स्वाद चखाया। अफगानिस्तान लीग चरण में एक भी मैच नहीं हारा था। लीग चरण में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को बुरी तरह से मात दी थी। श्रीलंका ने बदला ने लिया।

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से मात दी। भानुका राजपक्षे ने अहम पारी खेली। 14 गेंद में 31 रन बनाए। श्रीलंका के लिए पथुम निसानका ने 28 गेंद में 35 रन की पारी खेली। कुशल मेंडिस ने 19 गेंद में 36 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। दनुष्का गुणथिलक ने 20 गेंद में 33 रन की अहम पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

राशिद खान ने बोल्ड कर पारी खत्म किया। अफगानिस्तान ने रहमानुल्लाह गुरबाज की 45 गेंद में चार चौके और छह छक्के जड़ित 84 रन की अर्धशतकीय पारी और इब्राहिम जदरान (40 रन) के साथ उनकी दूसरे विकेट के लिये 93 रन की साझेदारी से श्रीलंका के खिलाफ छह विकेट पर 175 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

176 श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान शारजाह 2022*

169 आयरलैंड बनाम अफगानिस्तान बेलफ़ास्ट 2022

163 हांगकांग बनाम अफगानिस्तान अबू धाबी 2015

162 हांगकांग बनाम अफगानिस्तान मलाहाइड 2015।

दुबई में सर्वाधिक रन का पीछा (184 बनाम बांग्लादेश)

शारजाह में सर्वाधिक रन चेज (176 बनाम अफगानिस्तान)*।

Sri Lanka off to a great start in the run chase

गुरबाज के आउट होते ही अफगानिस्तान की पारी धीमी हो गयी। इन दोनों के अलावा नजीबुल्लाह जदरान ने 17 और हजरतुल्लाह जजई ने 13 रन का योगदान दिया। गुरबाज 16वें ओवर में आउट हुए और टीम अंतिम पांच ओवरों में पांच विकेट गंवाकर केवल 37 रन ही जोड़ सकी।

अफगानिस्तान ने हजरतुल्लाह जजई (13 रन) का विकेट पांचवें ओवर में गंवा दिया था जिन्हें दिलशान मदुशंका ने बोल्ड किया। फिर गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने 64 गेंद में 93 रन की भागीदारी निभाकर टीम को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया। पर असिथा फर्नांडो ने गुरबाज को अपना शिकार बनाया जिससे टीम का स्कोर दो विकेट पर 139 रन था।

गुरबाज ने महीश तीक्ष्णा पर दो और फर्नांडो, वानिंदु हसारंगा डिसिल्वा, दासुन शनाका और चमिका करूणारत्ने पर एक एक छक्के जमाये। इब्राहिम जदरान ने 38 गेंद में दो चौके और एक छक्का जड़ा, वह आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी रहे।

Sri Lanka pull things back in the final few overs

Can they chase this down?



