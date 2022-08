Asia Cup 2022: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट और राहुल की वापसी, दिग्गज बॉलर बाहर, देखें खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर को स्टैंडबाय के रूप में शामिल किया गया है। एशिया कप का आयोजन टी20 प्रारूप में दुबई और शारजाह में 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होगा।

Asia Cup 2022: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम नेतृत्व करेंगे। विराट कोहली और सीनियर सलामी बल्लेबाज और उपकप्तान लोकेश राहुल टीम में शामिल किए गए हैं। एशिया कप का आयोजन टी20 प्रारूप में दुबई और शारजाह में 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होगा।

सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण एशिया कप टी20 टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही हर्षल पटेल भी टीम में नहीं हैं। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में बेंगलुरु एनसीए में हैं। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर को स्टैंडबाय के रूप में शामिल किया गया है।

राहुल के जिंबाब्वे के खिलाफ उसकी सरजमीं पर होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए टीम में वापसी करने की उम्मीद थी लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण वह हाल में हुई स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी से पूरी तरह उबरने में नाकाम रहे। एशिया कप की भारतीय टीम से काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का संयोजन क्या होगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को पहले टी20 विश्व कप मुकाबले से पहले भारत को लगभग एक दर्जन मैच खेलने हैं।

एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडियाः

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, आर पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, आर जडेजा, आर अश्विन, वाई चहल, आर बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अवेश खान।

