आईपीएल से संन्यास के बाद यूएई लीग आईएलटी20 में पंजीकरण, किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, रविचंद्रन अश्विन को बड़ा झटका

आर अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास के बाद यूएई की इस लीग के लिए पंजीकरण कराया था।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 2, 2025 16:23 IST2025-10-02T16:22:34+5:302025-10-02T16:23:26+5:30

दुबईः भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को बड़ा झटका लगा है। बिग बैश लीग (बीबीएल) में पूरे सीज़न में अश्विन खेलेंगे। सिडनी थंडर के साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत में एक छोटे कार्यकाल के लिए अनुबंध किया था, जिसमें केवल कुछ लीग मैच और प्लेऑफ़ शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहने के लिए अपना अनुबंध बढ़ा दिया है। 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक बीबीएल 2025 चलेगा। अश्विन के लिए इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) की नीलामी में किसी फ्रेंचाइजी टीम ने बोली नहीं लगाई। वह 120,000 डॉलर के छह-आंकड़ों के आधार मूल्य की श्रेणी में इकलौते खिलाड़ी थे। वह हालांकि अब भी वाइल्ड कार्ड  के तौर पर किसी टीम में जगह बना सकते हैं। अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास के बाद यूएई की इस लीग के लिए पंजीकरण कराया था।

आईपीएल से संन्यास ने उन्हें विदेशों में होने वाली फ्रेंचाइजी लीग में खेलने के लिए योग्य बना दिया था। उन्होंने आईएलटी20 के लिए खुद को पूरे सत्र के लिए उपलब्ध बताया था। इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह ही बिग बैश लीग (बीबीएल) की टीम सिडनी थंडर के साथ करार किया था।

वह इस लीग में शामिल होने वाले पहले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर बन गए। वह नवंबर में होने वाले हांगकांग सिक्सस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

इस नीलामी में भारत से जुड़े अन्य खिलाड़ियों में विदर्भ के पूर्व ऑफ स्पिनर और रणजी ट्रॉफी विजेता अक्षय वखारे के लिए दुबई कैपिटल्स टीम ने बोली लगाई। अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद को अबू धाबी नाइट राइडर्स ने खरीदा। चंद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं।

