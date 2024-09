IND vs BAN: बांग्लादेशी गेंदबाजों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, अश्विन का तूफानी शतक, 108 गेंदों 100 रन...

Highlights IND vs BAN: बांग्लादेशी गेंदबाजों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा IND vs BAN: अश्विन का तूफानी शतक, 108 गेंदों 100 रन India vs Bangladesh Highlights: भारत का स्कोर 339/6, रवि अश्विन और रवींद्र जडेजा की शानदार पारी

Ashwin Century in 108 balls: भारत ने रविचंद्रन अश्विन (नाबाद 102 रन) के शतक और रविंद्र जडेजा (नाबाद 86 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 195 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की बदौलत बृहस्पतिवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन स्टंप तक छह विकेट पर 339 रन बना लिये । अश्विन ने अभी तक 112 गेंद की पारी में 10 चौके और दो छक्के जड़े। जडेजा ने 117 गेंद का सामना करते हुए 10 चौके और दो छक्के लगाये। इन दोनों की बदौलत भारत खराब शुरूआत से उबरने में सफल रहा। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 58 रन देकर चार विकेट झटके जबकि नाहिद राणा और मेहदी हसन मिराज को एक एक विकेट मिला।

The @ashwinravi99 - @imjadeja partnership has grown from strength to strength and it is nearing 100.



Watch how they dominated the Bangladesh bowling attack.



Live - https://t.co/jV4wK7BgV2#INDvBANAN@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Lfmw0NgcGP