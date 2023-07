Ashes : इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में तीन विकेट से जीत हासिल की, हैरी ब्रुक की पारी की बदौलत मिली जीत

Highlights इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में तीन विकेट से जीत हासिल की जीत के साथ ही उसने एशेज सीरीज में वापसी कर ली हैरी ब्रुक ने 75 रन की शानदार पारी खेली

AUS vs ENG Ashes 2023 : इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में तीन विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही उसने एशेज सीरीज में वापसी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी भी 2-1 से आगे है। हैरी ब्रुक की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने सीरीज में वापसी की।

Back in the side and hitting the winning runs 👊



Chris Woakes has had an #Ashes Test to remember 🤩 pic.twitter.com/nAKPD15VtB