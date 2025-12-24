पहले हार चुके एशेज?, जोफ्रा आर्चर और ओली पोप को किया बाहर, इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 की घोषणा की, देखिए लिस्ट

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 24, 2025 17:16 IST2025-12-24T17:15:11+5:302025-12-24T17:16:12+5:30

Ashes 2025-26 Jofra Archer ruled out due side strain England announced Playing XI Boxing Day Test Jacob Bethell play No 3 in place Ollie Pope left out | पहले हार चुके एशेज?, जोफ्रा आर्चर और ओली पोप को किया बाहर, इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 की घोषणा की, देखिए लिस्ट

file photo

Highlightsओली पोप की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, जिन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है।आर्चर की चोट इस दौरे पर किसी इंग्लिश तेज गेंदबाज के लिए दूसरी बड़ी चोट है। मार्क वुड ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद बाएं घुटने की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे।

मेलबर्नः इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को मौजूदा एशेज के चौथे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन की घोषणा करते हुए बताया कि जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन के कारण इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे के शेष मैचों से बाहर हो गए हैं। गस एटकिंसन को आर्चर के स्थान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया है, जो 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। चयनकर्ताओं ने जैकब बेथेल को भी टीम में शामिल किया है। वह ओली पोप की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, जिन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है।

इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ, विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टोंग।

आर्चर की चोट इस दौरे पर किसी इंग्लिश तेज गेंदबाज के लिए दूसरी बड़ी चोट है। मार्क वुड ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद बाएं घुटने की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। इस बीच, पोप का प्रदर्शन एशेज सीरीज के तीनों टेस्ट मैचों में निराशाजनक रहा है। उन्होंने छह पारियों में केवल 125 रन बनाए हैं, जिनमें से 79 रन उन्होंने अकेले पहले टेस्ट में बनाए थे।

इंग्लैंड पहले ही सीरीज हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन टेस्ट मैच जीत लिए हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे दो एशेज टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाएंगे। टीम के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे इंग्लैंड की मैदान और मैदान से इतर की समस्याएं और बढ़ गई हैं।

इसमें उसके सलामी बल्लेबाज बेन डकेट पर नशे में धुत होकर रास्ता भटकने का आरोप भी शामिल हैं। तीस वर्षीय आर्चर पिछले चार वर्षों से पीठ और दाहिनी कोहनी में स्ट्रेस फ्रैक्चर सहित कई तरह की फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने भारत के खिलाफ लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और उसके बाद वह शानदार फॉर्म में थे।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में शुरू होगा जबकि पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच चार जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में अभी 3-0 से आगे है और उसने एशेज अपने पास बरकरार रखी है। आर्चर बुधवार को एमसीजी में अभ्यास सत्र के लिए मैदान पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं किया।

बाद में टीम के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि वह दौरे के बाकी बचे दो मैच से बाहर हो गए हैं। आर्चर ने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में खेले गए मैचों में कुल 80 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 27.11 की औसत से नौ विकेट लिए। उन्होंने एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में 53 रन देकर पांच विकेट लिए और 51 रन बनाए।

इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट मैच के लिए बुधवार को अपनी टीम की घोषणा की जिसमें आर्चर की जगह गस एटकिंसन को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले ओली पोप की जगह जैकब बेथेल को टीम में लिया गया है। पोप का इस श्रृंखला में बल्लेबाजी औसत 20.83 है।

डकेट ने श्रृंखला में खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है। डकेट का इस सप्ताह दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच कथित तौर पर नशे में धुत दिखाई देने का वीडियो सामने आया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि उन्होंने डकेट से बात की है।

स्टोक्स ने कहा, ‘‘मैंने उनसे संपर्क किया है। उनसे बात की है और उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। इंग्लैंड के कप्तान के रूप में मेरा काम न सिर्फ टीम के लिए अनुकूल परिणाम हासिल करना है, बल्कि खिलाड़ियों को ऐसी मानसिक स्थिति में लाने की कोशिश करना भी है जहां वे मैदान पर जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकें।’’

