सीरीज पर 3-0 से कब्जा, 2 मैच बाकी?, ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान पैट कमिंस और नाथन लियोन को किया बाहर, इन खिलाड़ियों को मौका, स्मिथ सभालेंगे कप्तानी

मेलबर्नः 5 मैचों की एशेज सीरीज में पहले ही 3-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया ने चौथे मैच में बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी और तेज गेंदबाज झाई रिचर्डसन को टीम में शामिल किया है। नाथन लियोन और पैट कमिंस को टीम से बाहर कर दिया गया है। स्टीव स्मिथ कमिंस की अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी करेंगे।
Ashes 2025-26: बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम-
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि एडिलेड में तीसरे टेस्ट के दौरान लियोन की दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी, जिसके लिए उन्हें सर्जरी की आवश्यकता है। यह चोट उन्हें पांचवें दिन चौका बचाने के लिए डाइव लगाते समय लगी थी। मर्फी इस साल फरवरी में श्रीलंका में खेले गए अपने आखिरी टेस्ट मैच के बाद घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं।
मौजूदा कप्तान कमिंस ने एडिलेड में सीरीज जीत दिलाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया था कि वे अपनी रिकवरी के बाद के वर्कलोड को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए कप्तानी से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या वे सिडनी में नए साल के टेस्ट मैच में वापसी करेंगे। अगर कमिंस की जगह रिचर्डसन को चुना जाता है, तो वे चार साल के इंतजार के बाद फिर से टेस्ट मैच खेल सकते हैं।
उन्होंने आखिरी बार एशेज 2021 में टेस्ट खेला था। इस साल की शुरुआत में उनकी तीसरी कंधे की सर्जरी हुई थी और वे पहले तीन टेस्ट मैचों के दौरान टीम के साथ ट्रेनिंग करते रहे और धीरे-धीरे गेंदबाजी का भार बढ़ाते रहे। इस महीने की शुरुआत में, रिचर्डसन ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 26 ओवर गेंदबाजी करके और पांच विकेट लेकर अपनी तत्परता का प्रदर्शन किया था।