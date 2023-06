Ashes 2023: 15,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे, ऐसा करने वाले 41 खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने दूसरे टेस्ट में बनाए 3 रिकॉर्ड, देखें आंकड़े

Highlights स्टीव स्मिथ मैचों की संख्या (99) के मामले में सबसे तेज़ हैं। भारतीय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ 176 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करके तीसरे स्थान पर हैं। ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग 177 पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।

Ashes 2023: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 85 (149)* की नाबाद पारी खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 34 वर्षीय बल्लेबाज ने 15000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। अब तक 41 बल्लेबाज ये कारनामा कर चुके हैं। स्मिथ का वर्तमान औसत 49.67 है और भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (53.44) ही आगे हैं।

उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में 174 पारियों में दूसरा सबसे तेज 9,000 रन भी पूरा किया। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा 172 पारियों के साथ टेस्ट में 9000 रन पूरे करके इस सूची में शीर्ष पर हैं। वर्तमान भारतीय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ 176 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करके तीसरे स्थान पर हैं।

ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग 177 पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। हालाँकि, स्टीव स्मिथ मैचों की संख्या (99) के मामले में सबसे तेज़ हैं। उन्होंने लारा को पीछे छोड़ दिया है, जो अपने 101वें टेस्ट में इस आंकड़े तक पहुँचे थे। उन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट में लगातार सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर हासिल करके एक और अनोखा पुरस्कार पूरा किया।

उन्होंने लगातार चार बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। वह अब फ्रैंक वूली (1921-1926), वॉरेन बार्डस्ले (1912-1926) और नासिर हुसैन (2001-2002) के बराबर हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स में लगातार चार बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। मैच में वापसी करते हुए स्मिथ ने पहली ही गेंद पर ओली रॉबिन्सन को चौका लगाकर सत्र की शुरुआत की।

स्मिथ-लाबुशेन ने 100 रन की साझेदारी भी पूरी की। ओली रॉबिन्सन की गेंद पर लाबुशेन को विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो द्वारा कैच किए जाने के बाद यह साझेदारी 102 रन पर समाप्त हुई। उन्होंने 93 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे। स्मिथ ने 102 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

