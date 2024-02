क्रिकेट दिग्गजों ने मिलकर सर्वकालिक महानतम आईपीएल- XI चुनी, धोनी को दी कप्तानी लेकिन रोहित को नहीं मिली जगह, देखिए लिस्ट

Highlights क्रिकेट दिग्गजों ने मिलकर सर्वकालिक महानतम आईपीएल- XI चुनी धोनी को दी कप्तानी लेकिन रोहित को नहीं मिली जगह इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला है

ALL-TIME INCREDIBLE IPL Players : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 17वें संस्करण से पहले दुनिया भर के कई क्रिकेट दिग्गजों ने मिलकर सर्वकालिक महानतम आईपीएल XI चुनी है। किए गए एक ट्वीट में, विशेषज्ञों ने आईपीएल इतिहास के 15 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ मुख्य कोच का भी चयन किया है। दुनिया भर के 25 से अधिक क्रिकेट विशेषज्ञों ने स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा कराए गए ऑनलाइन कैंपेन में सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों और कोच का चयन करने के लिए मतदान किया।

मंगलवार, 20 फरवरी को शाम 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स पर विशेष कार्यक्रम - आईपीएल इनक्रेडिबल 16 प्रसारित किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या विशेषज्ञों का अविश्वसनीय 16, स्टार जूरी के अविश्वसनीय 16 से मेल खाता है या नहीं। बता दें कि इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला है। बेस्ट 11 में सात और 16 सदस्यीय टीम में 9 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है।

The first ever IPL auction is completing 1️⃣6️⃣ years and more than 25 Cricket Experts from across the world have voted to reveal their 1️⃣5️⃣ ALL-TIME INCREDIBLE IPL Players and 1️⃣ Incredible Coach. 🏏🤩



