VIDEO: आकाशदीप का छक्का देख विराट को लगा झटका, वीडियो देख फैंस हुए लोट-पोट

Virat Kohli and Gambhir Reaction Video Goes Viral: गाबा टेस्ट में भारतीय टीम ने फॉलोऑन बचा लिया है, जसप्रीत बुमराह ने 11वें विकेट के लिए 39 रनों की पारी खेली, मैच के आखिरी पलों में आकाशदीप ने लंबा छक्का लगाया जिसे देखकर विराट कोहली ने ऐसा रिएक्शन दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कोहली खिड़की से बाहर गेंद को देखते नजर आ रहे हैं और कोच गौतम गंभीर संग खुशी मनाते नजर आते हैं।

केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के संयम से भरे अर्धशतकों की मदद से भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के वर्षाबाधित चौथे दिन फॉलोआन बचा लिया हालांकि अब यह मैच ड्रॉ की ओर मुड़ता दिख रहा है। जडेजा ने 123 गेंद में 77 रन बनाये जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल था। वहीं राहुल 84 रन बनाकर आउट हुए जिन्होंने 139 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके लगाये। खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी समाप्त किये जाने तक भारत ने नौ विकेट पर 252 रन बना लिये थे । जसप्रीत बुमराह दस और आकाश दीप 27 रन बनाकर खेल रहे हैं।

भारतीय टीम अभी भी आस्ट्रेलिया से 193 रन पीछे है। आस्ट्रेलिया को अब दोबारा बल्लेबाजी के लिये उतरना होगा और ब्रिसबेन के मौसम को देखते हुए मैच का कोई नतीजा निकलता नहीं दिखता। बुधवार को भी बारिश की संभावना जताई गई है । दसवें नंबर पर उतरे बुमराह और 11वें नंबर पर आए आकाश दीप की तारीफ करनी होगी जिन्होंने टीम को फॉलोआन के स्कोर 246 रन के पार पहुंचाया और अब तक 33 रन जोड़ चुके हैं । ये दोनों तब साथ आये जब जडेजा को पैट कमिंस ने आउट कर दिया था और भारत का स्कोर नौ विकेट पर 213 रन था।

Akash Deep makes sure India avoid the follow-on and then smashes Pat Cummins into the second level!#AUSvINDpic.twitter.com/HIu86M7BNW