केएल राहुल के समर्थन में आकाश चोपड़ा ने दिया वेंकटेश प्रसाद को जवाब, ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम में केएल राहुल की जगह को लेकर जारी टिप्पणियों का दौर थम नहीं रहा। पहले पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने राहुल के विदेशी धरती पर प्रदर्शन के आंकड़ा शेयर कर उन पर निशाना साधा था। वेंकटेश प्रसाद ने कहा था कि अन्य कई भारतीय खिलाड़ियों का विदेश में प्रदर्शन राहुल से बेहतर है।

अब भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करके राहुल का बचाव किया है। आकाश चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में केएल राहुल के प्रदर्शन के आंकड़े जारी किए। इसके साथ ही आकाश चोपड़ा ने कई अन्य खिलाड़ियों के पिछले एक साल के प्रदर्शन के आंकड़े भी दिखाए। ट्वीट में आकाश चोपड़ा ने लिखा, “SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ) मे भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन। शायद इसी कारण से सलेक्टर्स/कोच/कप्तान केएल राहुल को बैक कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान घर में 2 टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही खेले हैं। मुझे सलेक्टर या कोच के तौर पर बीसीसीआई में कोई भूमिका की लालसा नहीं है। आईपीएल की किसी टीम में भी मेंटर या कोच का रोल नहीं चाहिए।”

Indian batters in SENA countries. May be, this is the reason selectors/coach/captain are backing KLR. He’s played 2 Tests at home (ongoing BGT) during this period

No, I don’t need a BCCI role as a selector/coach

I don’t need any mentor, coaching role at any IPL team either 🙏 pic.twitter.com/qV6qo6Plvt