Afghanistan vs UAE: यूएई को अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए, क्रीज पर थे आसिफ खान, 3 बॉल में कूटे 12 रन, बॉलर फरीद अहमद ने अंतिम 3 गेंद पर 0 रन देकर 4 रन से दिलाई जीत

Afghanistan vs United Arab Emirates: दूसरी बार है, जब शारजाह में पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बिना किसी व्यक्तिगत 50 से अधिक स्कोर के 300 से अधिक मैचों का कुल योग (336) रहा है।

Afghanistan vs United Arab Emirates

Afghanistan vs United Arab Emirates: घर में हारकर भी जीत गया संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)। कमाल करते हैं खिलाड़ी। शानदार प्रदर्शन और क्रिकेट जीत गया। अफग़ानिस्तान की यूएई पर रोमांचक जीत। यूएई पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला, लेकिन अंत में जीत नहीं पाए। आज रात उनके पास बेहतरीन मौका था। अफ़ग़ानिस्तान ने राशिद खान, नबी और अन्य खिलाड़ियों को आराम दिया था और यूएई ने लगभग जीत हासिल कर ही ली। एक बार फिर यूएई के सलामी बल्लेबाजों ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उनके कप्तान वसीम का विकेट अहम रहा। यह दूसरी बार है, जब शारजाह में पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बिना किसी व्यक्तिगत 50 से अधिक स्कोर के 300 से अधिक मैचों का कुल योग (336) रहा है। इससे पहले 2016 में अफ़ग़ानिस्तान और ज़िम्बाब्वे के बीच 369 रन का स्कोर बना था।

Afghanistan vs United Arab Emirates: टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अफ़ग़ानिस्तान का सबसे कम जीत का अंतर (रनों के हिसाब से)-

बांग्लादेश के विरुद्ध 1 रन, देहरादून, 2018

श्रीलंका के विरुद्ध 3 रन, दांबुला, 2024

यूएई के विरुद्ध 4 रन, शारजाह, 2025

ज़िम्बाब्वे के विरुद्ध 5 रन, शारजाह, 2016

वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध 6 रन, नागपुर, 2016

Afghanistan vs United Arab Emirates: इस सीरीज में कैचिंग दक्षता-

92% - पाकिस्तान (दो कैच छूटे)

80% - संयुक्त अरब अमीरात (चार कैच छूटे)

68.7% - अफ़ग़ानिस्तान (10 कैच छूटे)।

2 ओवर में 27 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में यह 17 रन हो गया। आसिफ खान ने पहली तीन गेंदों पर 12 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की, जिसके बाद फ़रीद अहमद ने राउंड द विकेट गेंदबाजी की और इसका फ़ायदा उठाया। दो डॉट और आखिरी गेंद पर एक विकेट ने अफ़ग़ानिस्तान को एक मुश्किल अंत में जीत दिलाने में मदद की। आसिफ खान अंत में निराश थे और यूएई के बाकी खिलाड़ी भी।

अफगानिस्तान ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फाइनल से पहले टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला में शुक्रवार को यहां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर चार रन की रोमांचक जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 170 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई एक समय टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल करने के करीब पहुंच गया था।

लेकिन आखिर में उसकी टीम पांच विकेट पर 166 रन ही बना सकी। यूएई को अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए थे और पावर-हिटर आसिफ खान (40) ने आखिरी तीन गेंदों पर लक्ष्य को पांच रन तक पहुचा दिया। लेकिन बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ फ़रीद अहमद ने संयम बनाए रखा और अगली दो गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया।

उन्होंने अंतिम गेंद पर आसिफ खान को लॉन्ग ऑफ पर कैच कराया। इस तरह से इस टूर्नामेंट में लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करने का सिलसिला भी जारी रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तीन-तीन बार अपने स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया।

यूएई ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने सभी चार मैच गंवाए। अफ़ग़ानिस्तान ने फ़ाइनल से पहले कप्तान राशिद ख़ान समेत छह खिलाड़ियों को आराम दिया। इब्राहिम ज़दरान 48 रन बनाकर अपने लगातार तीसरे अर्धशतक से चूक गए और रहमानुल्लाह गुरबाज़ 40 रन बनाकर आउट हुए। 

