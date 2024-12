ACC U19 Asia Cup, 2024 Semi Final lineup: सेमीफाइनस लाइन अप तैयार, 6 दिसंबर को पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश और श्रीलंका का सामना भारत से?, जानें फाइनल मुकाबला कब

Highlights ACC U19 Asia Cup, 2024 Semi Final lineup: 6 दिसंबर को सेमीफाइनल मुकाबला होगा। ACC U19 Asia Cup, 2024 Semi Final lineup: 8 दिसंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ACC U19 Asia Cup, 2024 Semi Final lineup: भारत ने 3 मैच खेलकर 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

ACC U19 Asia Cup, 2024 Semi Final lineup: अंडर-19 एशिया कप एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में सेमीफाइनस लाइनअप तैयार हो गया है। भारत सेमीफाइनल में ग्रुप बी में शीर्ष पर रहे श्रीलंका से भिड़ेगा, जबकि ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा पाकिस्तान शुक्रवार (6 दिसंबर) को बांग्लादेश से खेलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ग्रुप चरण में अजेय रहे। 8 दिसंबर को फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट में अभियान की शुरुआत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप के पहले मैच में 43 रन की निराशाजनक हार के साथ की थी लेकिन फिर जापान की कमजोर टीम को 211 रन से हराया था।

Ayush Mhatre wins the Players of the Match award for his fantastic batting prowess 🙌



India U19 qualify for the Semi Final 🥳#TeamIndia | #ACC | #ACCMensU19AsiaCuppic.twitter.com/Ysc2RA4KqX