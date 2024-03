Abhishek Sharma IPL 2024: रिकॉर्ड की झड़ी, हेड, शर्मा और क्लासेन ने जड़े फिफ्टी, टीम प्रबंधन का खुलकर खेलने का संदेश था...

Highlights हेनरिच क्लासेन ने 34 गेंद में नाबाद 80 रन की पारी खेली। ट्रेविस हेड ने 24 गेंद में 62 और शर्मा ने 23 गेंद में 63 रन बनाए। आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर तीन विकेट पर 277 रन बनाक 31 रन से जीत दर्ज की।

Abhishek Sharma IPL 2024: सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कहा है कि मुंबई के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन के पीछे टीम प्रबंधन का खुलकर खेलने का संदेश था। सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड की झड़ी लगाते हुए मुंबई के खिलाफ आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर तीन विकेट पर 277 रन बनाक 31 रन से जीत दर्ज की। ट्रेविस हेड ने 24 गेंद में 62 और शर्मा ने 23 गेंद में 63 रन बनाए, जबकि हेनरिच क्लासेन ने 34 गेंद में नाबाद 80 रन की पारी खेली। इससे पहले आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर पांच विकेट पर 263 रन था जो 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बनाया था।

WHAT. A. MATCH!



Raining sixes and 500 runs scored for the first time ever in #TATAIPL



Hyderabad is treated with an epic encounter



March 27, 2024

शर्मा ने कहा ,‘मुझे अहसास ही नहीं हुआ कि यह सनराइजर्स के लिये सबसे तेज अर्धशतक था। मैं सिर्फ खुलकर खेलना चाहता था और आउट होने के बाद ही मुझे यह पता चला। मुझे काफी मजा आया।’ उन्होंने कहा ,‘मैच से पहले टीम बैठक में बल्लेबाजों के लिये सीधा और साफ संदेश था कि मैदान पर उतरकर खुलकर खेलो।

The RuPay on the go four of the Match between Sunrisers Hyderabad & Mumbai Indians goes to Travis Head. March 27, 2024

यह काफी सकारात्मक संदेश था जो कप्तान और कोच से मिला था। इससे सभी बल्लेबाजों को मदद मिली।’ ट्रेविस और शर्मा ने सिर्फ 22 गेंद में 68 रन की साझेदारी की। उन्होंने कहा ,‘ट्रेविस मेरे पसंदीदा बल्लेबाजों में से है और उनके साथ बल्लेबाजी करके काफी मजा आया।’

मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज टिम डेविड ने कहा ,‘यह बेहद रोमांचक मैच था। हमें अपने बल्लेबाजों पर भरोसा है और पिछले साल हमने बड़े लक्ष्य हासिल किये थे। हमारे बल्लेबाजों ने भी अच्छा खेला लेकिन थोड़ा पीछे रह गए। सनराइजर्स को जीत का पूरा श्रेय जाता है जिसने आखिर में अच्छी बल्लेबाजी की।’