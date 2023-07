भारत की महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई

Highlights भारत की महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली हरमनप्रीत कौर (54) ने मैच जिताऊ पारी खेली

IND-W vs BAN-W 1st T20I 2023: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। स्मृति मंधना (38) और हरमनप्रीत कौर (54) ने मैच जिताऊ पारी खेली। भारतीय स्पिनरों ने रविवार को यहां पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए बांग्लादेश को पांच विकेट पर 114 रन ही बनाने दिये।

That's that from the 1st T20I.



A convincing 7-wicket win in the first T20I over Bangladesh and #TeamIndia take a 1-0 lead in the series.



Captain @ImHarmanpreet (54*) hits the winning runs as we win with 22 balls to spare.



#BANvIND