अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 847 विकेट, जोफ्रा आर्चर-जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाज तैयार करने का लक्ष्य, कोचिंग देना चाहते हैं पूर्व तेज बॉलर

टेस्ट क्रिकेट में 604 विकेट लेने वाले ब्रॉड ने द टेलीग्राफ से कहा, ‘‘निश्चित रूप से में कोचिंग से जुड़ना चाहता हूं।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2025 16:24 IST2025-08-20T16:19:55+5:302025-08-20T16:24:18+5:30

847 wickets in international cricket Stuart Broad planning take up role coach produce bowlers like Jofra Archer and Jimmy Anderson | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 847 विकेट, जोफ्रा आर्चर-जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाज तैयार करने का लक्ष्य, कोचिंग देना चाहते हैं पूर्व तेज बॉलर

file photo

googleNewsNext
Highlightsमैं इंग्लैंड की टीम में युवा गेंदबाजों के साथ काम करना चाहता हूं।उम्मीद है कि वह अगले साल की शुरुआत में कोचिंग से जुड़ सकते हैं।मैंने कोचिंग के लिए कोई लक्ष्य या तारीख या भविष्य के बारे में कुछ तय नहीं किया है।

लंदनः इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड कोच की भूमिका निभाने की योजना बना रहे हैं जहां वह एक दिन जोफ्रा आर्चर और जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाज तैयार कर सकें। टेस्ट क्रिकेट में अपने हमवतन एंडरसन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज ब्रॉड ने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की से बात की है और अंडर-17 तथा अंडर-19 खिलाड़ियों को तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है। टेस्ट क्रिकेट में 604 विकेट लेने वाले ब्रॉड ने द टेलीग्राफ से कहा, ‘‘निश्चित रूप से में कोचिंग से जुड़ना चाहता हूं।

मैंने रॉब की से इस बारे में बात की है कि जब कार्यक्रम अनुकूल हो तो मैं इंग्लैंड की टीम में युवा गेंदबाजों के साथ काम करना चाहता हूं। ’’ ब्रॉड ने कहा कि हालांकि उन्होंने कोचिंग में कदम रखने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह अगले साल की शुरुआत में कोचिंग से जुड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कोचिंग के लिए कोई लक्ष्य या तारीख या भविष्य के बारे में कुछ तय नहीं किया है, लेकिन पूरी संभावना है कि अगले साल से मैं कोचिंग में अधिक समय दे सकता हूं।’’ ब्रॉड के लिए कोचिंग नई चीज नहीं है। वह लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी सलाहकार थे।

दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच जीतकर अपना पहला आईसीसी विश्व खिताब जीता था। उनका मानना है कि वह इंग्लैंड टीम में युवा गेंदबाजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ब्रॉड की दूसरी इच्छा एक अच्छा कमेंटेटर बनने की है और उनका मानना है कि भारतीय क्रिकेटर से कमेंटेटर बने रवि शास्त्री की आवाज बहुत आकर्षक है।

उन्होंने कहा, ‘‘रिकी पोंटिंग विस्तार से बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। रवि शास्त्री का लहजा शानदार है। मैं इन लोगों से सीखता रहता हूं। अभी मैं पूरी तरह से इसी पर अपना ध्यान लगा रहा हूं। मैं अभी उस स्तर का कमेंटेटर नहीं हूं लेकिन मैं सहज महसूस करता हूं।’’

Open in app
टॅग्स :Stuart BroadJames AndersonJofra ArcherEngland and Wales Cricket Boardस्टुअर्ट ब्रॉडजेम्स एंडरसनजोफ्रा आर्चरइंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड