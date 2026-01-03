6-6-6-6-6, 1 ओवर में 5 छक्के?, टी20 विश्व कप से पहले हार्दिक पंड्या धमाका, 92 गेंद, 133 रन, 8 चौके और 11 छक्का

Highlights हार्दिक ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पारी खेली। पारी में कुल मिलाकर 11 छक्के और आठ चौके लगाए। 01 ओवर में लगाए गए 05 छक्के शामिल हैं।

राजकोटः भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए शनिवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए विदर्भ के खिलाफ 92 गेंदों में 133 रन बनाए, जिसमें एक ओवर में लगाए गए पांच छक्के शामिल हैं। बड़ौदा का स्कोर एक समय छह विकेट पर 136 रन था लेकिन इसके बाद हार्दिक ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने अपनी पारी में कुल मिलाकर 11 छक्के और आठ चौके लगाए। इस प्रतियोगिता में अपना पहला मैच खेल रहे हार्दिक ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पारी खेली।

India’s best spin hitter basher “Hardik Pandya” is back to his prime🔥 🥶🗿📈#Hardikpandya𓃵pic.twitter.com/qNdEDmjXBG — 𝑨𝑼𝑹𝑨 ³³ (@Hardikpandyaa33) January 3, 2026

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣ 🔥



A maiden List A 💯 brought up in some style 🔥



Hardik Pandya was on 66 off 62 balls against Vidarbha...and then he went berserk in the 39th over to complete his 100, smashing five sixes and a four 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/MFFOqaBuhP#VijayHazareTrophy… pic.twitter.com/pQwvwnI7lb — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 3, 2026

THERE IS NO REPLACEMENT FOR HARDIK PANDYA IN INDIAN CRICKET 🇮🇳🗿📈#Hardikpandya𓃵pic.twitter.com/DGeA6aTbRI — 𝑨𝑼𝑹𝑨 ³³ (@Hardikpandyaa33) January 3, 2026

इस तरह से वह अपने 119वें मैच में लिस्ट ए में अपना पहला शतक जमाने में सफल रहे। उनकी इस पारी की मदद से बड़ौदा ने नौ विकेट पर 293 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। हार्दिक ने 39वें ओवर में विदर्भ के स्पिनर पार्थ रेखाडे को निशाना बनाया। उन्होंने इस ओवर में कुल 34 रन बटोरे, जिसमें पांच छक्के और एक चौका शामिल था।

उन्होंने पहली पांच गेंदों पर छक्के लगाए लेकिन आखिरी गेंद पर चौका ही लगा सके। हार्दिक के दबदबे का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बड़ौदा की तरफ से दूसरा सर्वोच्च स्कोर विष्णु सोलंकी का था जिन्होंने 26 रन बनाए।