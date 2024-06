2024 ICC Men's T20 World Cup: सुपर-8 मुकाबला खत्म, यहां देखें टॉप-15 बल्लेबाज और गेंदबाज की लिस्ट

Highlights 2024 ICC Men's T20 World Cup: अफगानिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। 2024 ICC Men's T20 World Cup: 27 जून को भारत की टक्कर इंग्लैंड से होगी। 2024 ICC Men's T20 World Cup: पहला सेमीफाइनल 26 जून को खेला जाएगा।

2024 ICC Men's T20 World Cup: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में ग्रुप चरण के बाद सुपर आठ मुकाबला खत्म हो गया। 20 टीम के साथ शुरू हुआ एक जून से मुकाबला अंतिम स्टेज में पहुंच गया है। 26 और 27 जून को सेमीफाइनल और 29 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब पहला सेमीफाइनल 26 जून को खेला जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरा 27 जून को भारत की टक्कर इंग्लैंड से होगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के दो दिन बाद अफगानिस्तान ने बांग्लादेश पर अविश्वसनीय जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

The second semi-final is locked in 🔐



India and England will battle it out in Guyana for a place in the #T20WorldCup Final 2024 🇮🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/doRvgvLOiA — ICC (@ICC) June 24, 2024

South Africa and Afghanistan's date with destiny 🤩



After a nerve-shredding final Super Eight clash, the #T20WorldCup 2024 semi-final line-up is complete 🤩 pic.twitter.com/dIl8mwErEq — ICC (@ICC) June 25, 2024

2024 ICC Men's T20 World Cup: बल्लेबाजों की लिस्ट

1, रहमानुल्लाह गुरबाज़ः 281

2. ट्रैविस हेडः 255

3. इब्राहिम जादरानः 229

4. निकोलस पूरनः 228

5. एंड्रीज़ गौसः 219

6. क्विंटन डी कॉकः 199

7. रोहित शर्माः 191

8. जोस बटलरः 191

9.फिलिप साल्टः 183

10. डेविड वार्नरः 178

11. मार्कस स्टोइनिसः 169

12. ऋषभ पंतः 167

13. आरोन जोन्सः 162

14. तौहीद हृदयोः 153

15.सूर्यकुमार यादवः 149।

One game. One semi-final spot left. Three teams in contention.



Who makes it through?



Read more: https://t.co/QYWU4B1EQGpic.twitter.com/Ww07eS06iG — ICC (@ICC) June 24, 2024

2024 ICC Men's T20 World Cup: गेंदबाजों की सूची देखें

1. फजलहक फारूकीः 16

2. अर्शदीप सिंहः 15

3. राशिद खानः 14

4. रिशद हुसैनः 14

5. नवीन-उल-हकः 13

6. एडम ज़म्पाः 13

7. अल्जारी जोसेफः 13

8. जसप्रीत बुमराहः 11

9. एनरिक नॉर्टजेः 11

10. तंजीम हसन साकिबः 11

11. आंद्रे रसेलः 11

12. कागिसो रबाडाः 10

13. मार्कस स्टोइनिसः 10

14. ट्रेंट बोल्टः 9

15. अकील होसेनः 9

अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के मैच में डकवर्थ लुईस प्रणाली से बांग्लादेश को आठ विकेट से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। जैसे ही नवीनुल हक ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर तस्कीन अहमद का विकेट लिया, उनके साथी खिलाड़ियों से लेकर स्टेडियम में मौजूद समर्थकों तक की आंखें भर आई।

Report and match highlights as Afghanistan create history by qualifying for the semi-finals of the Men's #T20WorldCup for the first time 😯https://t.co/7oRWwNzN8Q — ICC (@ICC) June 25, 2024

बांग्लादेश के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को पांच विकेट पर 115 रन पर रोक दिया। लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने 26 रन देकर तीन विकेट चटकाये। शानदार फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज भी खुलकर नहीं खेल पाये और 43 रन बनाने के लिये 55 गेंदें खेल डाली। जवाब में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 17 . 5 ओवर में 105 रन पर आउट कर दिया।

राशिद खान ने 23 रन देकर और तेज गेंदबाज नवीनुल हक ने 26 रन देकर चार चार विकेट लिए। बांग्लादेश के लिये लिटन दास (नाबाद 54) अकेले किला लड़ाते रहे। बारिश के कारण खेल कई बार रुका। अफगानिस्तान ने अब तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अपनी सलामी जोड़ी के दम पर जीत दर्ज की है और आज भी कहानी वही रही।