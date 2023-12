Vishnu Deo Sai: राम मंदिर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, 13 दिसंबर को लेंगे शपथ!, देखें वीडियो

Highlights राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रविवार शाम को 59 वर्षीय साय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से संबंधित एक पत्र सौंपा। सोमवार को वीआईपी रोड में भगवान श्री राम मंदिर का दौरा किया और प्रार्थना की।

Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को राजधानी रायपुर में राम मंदिर में दर्शन किया और राज्य के विकास और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख आदिवासी चेहरा साय को रविवार को यहां नवनिर्वाचित 54 भाजपा विधायकों की बैठक के दौरान विधायक दल का नेता चुना गया।

#WATCH | Raipur: Chhattisgarh Chief Minister-designate Vishnu Deo Sai says, "CM's post is very responsible. Today I visited the temple and prayed to Lord Ram and Mata Sita to bless me so that I fulfil my duties as a CM. I also prayed to them to give their blessings to the… pic.twitter.com/mrotcoDFaC