Chhattisgarh Assembly Elections 2023: कांग्रेस ने कोर कमेटी और चुनाव अभियान समिति सहित चार समितियों का गठन किया, देखें लिस्ट में किसका-किसका नाम शामिल

Highlights कई वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया है। संचार समिति और प्रोटोकॉल समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। कुमारी सैलजा को सात सदस्यीय कोर कमेटी का संयोजक बनाया गया है।

Chhattisgarh Assembly Elections 2023: कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बचाने की पूरी कवायद शुरू कर दी है। भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कई दिन पहले कर दी है। कांग्रेस ने संगठन में पेंच कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए समितियों के गठन को मंजूरी दे दी।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को कोर कमेटी और चुनाव अभियान समिति सहित चार समितियों का गठन किया जिनमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कोर कमेटी, चुनाव अभियान समिति, संचार समिति और प्रोटोकॉल समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की।

Congress president Mallikarjun Kharge approves the constitution of committees for ensuing Assembly elections in Chhattisgarh. pic.twitter.com/MgTm5Yqd2S