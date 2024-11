'चीफ ऑफ स्टाफ' पद के लिए ज़ोमैटो को मिले 10,000 से अधिक आवेदन, पोस्ट के लिए असामान्य शर्तों के कारण हुई थी आलोचना

Highlights इस पद की असामान्य शर्तों के कारण सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हुई थी पहले साल कोई वेतन नहीं और उम्मीदवारों से 20 लाख रुपये की भारी फ़ीस मांगी गई थी दूसरे वर्ष से ही चयनित अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये से अधिक का प्रतिस्पर्धी वेतन मिलेगा

नई दिल्ली: ज़ोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल, जिन्हें 20 नवंबर को चीफ ऑफ़ स्टाफ़ की नौकरी की घोषणा करने के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, ने कहा कि उन्हें इस पद के लिए 10,000 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। ज़ोमैटो के गुरुग्राम मुख्यालय में स्थित इस पद की असामान्य शर्तों के कारण सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हुई थी - पहले साल कोई वेतन नहीं और उम्मीदवारों से 20 लाख रुपये की भारी फ़ीस मांगी गई थी।

अपने नवीनतम अपडेट में गोयल ने आवेदकों के बारे में जानकारी साझा की और घोषणा की कि आवेदन प्रक्रिया आज शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। गोयल ने बुधवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में भूमिका का वर्णन करते हुए ग्राफिक्स साझा किए और चयनित उम्मीदवार की पात्रता मानदंड और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया।

पोस्ट में इस भूमिका को "भूख", "सहानुभूति" और "सामान्य ज्ञान" वाले किसी व्यक्ति के लिए आदर्श बताया गया है, लेकिन उसके पास कोई ठोस पूर्व अनुभव या अधिकार की भावना नहीं है। जबकि पहले वर्ष में कोई वेतन नहीं दिया गया, ज़ोमैटो ने उम्मीदवार की पसंद के चैरिटी को 50 लाख रुपये दान करने का वादा किया, जो इस तरह के पद के लिए सामान्य वेतन के बराबर राशि है।

Update 2: we have over 10,000 applications, a lot of them well thought through, mixed between -



1. Those who have all the money

2. Those who have some of the money

3. Those who say they don’t have the money

4. Those who really don’t have the money



We will be closing the… https://t.co/8a6XhgeOGk