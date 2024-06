Share Trading Apps Down: जेरोधा, ग्रो समेत कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हुए ठप! सोशल मीडिया पर निवेशकों का फूटा गुस्सा

Highlights जेरोधा समेत कई बड़े ट्रेडिंग ऐप बाजार खुलने के कुछ मिनट बाद हुए डाउन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग दे रहे हैं अपनी-अपनी प्रतिक्रिया यहां पढ़ें आखिर क्यों हुआ ऐसा, निवेशकों को उठाना पड़ रहा है नुकसान

Zerodha, Groww Down: भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि जिरोधा एक बार फिर सोमवार सुबह को डाउन हो गया और काम नहीं कर रहा। हालांकि, इस बीच एक अच्छी खबर ये रही कि आज मार्केट खुलते ही नए मुकाम को छुने में सफल रहा। माना जा रहा है कि एग्जिट पोल में भाजपा को मिली बढ़त के बाद निवेशकों में मार्केट को लेकर उत्सुकता बढ़ी, जिसके कारण बढ़त देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर निवेशकों ने अपनी-अपनी बात रखते हुए बताया कि सीडीएसएल के बाद फेमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स भी एकाएक डाउन हो गए।

सीडीएसएल वेबसाइट बंद है। आज खुलते ही मार्केट में बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डाउन होने की बड़ी वजह बताई जा रही है कि अच्छी मात्रा में निवेशक बाजार में उतरे हैं। इसका बोझ प्लेटफॉर्म झेलने में अस्मर्थ दिख रहा।

We're experiencing difficulties connecting with CDSL on the Zerodha app, which means I can't sell my stocks right now. 😳😳 #Zerodha #Cdsl It seems to happen on the most crucial days. @zerodhaonline @CoinByZerodha @CdslIndia pic.twitter.com/Bo9650i26v

1 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एग्जिट पोल जारी किया गया था, जिसके कारण ये माना गया था कि आज भारत में ट्रेडिंग अच्छी रही। इस कारण आज के मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी 3 फीसदी खुलते ही आगे बढ़ें। आज का यह नजारा सोमवार सुबह शेयर बाजार में दिखा।

CDSL down across all Demat accounts. This is a serious issue and concerned authorities should look into it. Even few minutes of issue can lead lo huge losses of common man. Who should be held responsible? @SEBI_India@richapintoi@CdslIndia#Zerodha#Growwpic.twitter.com/8JFXnCbded