साल 2025ः 45.5 लाख यात्री वाहनों की बिक्री, 2024 के 43.05 लाख वाहनों से 6 प्रतिशत अधिक, जीएसटी दरों में कटौती से फर्राटा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2026 20:02 IST2026-01-01T19:30:59+5:302026-01-01T20:02:48+5:30
year 2025: घरेलू वाहन विनिर्माताओं महिंद्रा और टाटा ने लंबे समय तक दूसरे स्थान पर काबिज रही हुंदै मोटर इंडिया को पीछे छोड़ते हुए क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर लिया।
नई दिल्लीः देशभर में पिछले साल कुल 45.5 लाख यात्री वाहनों की थोक बिक्री हुई जो एक साल पहले के 43.05 लाख वाहनों से छह प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में जीएसटी दरों में कटौती से वाहनों की बिक्री में आई तेजी का इसमें खास योगदान रहा। गुजरे साल की वाहन बिक्री में आई तेजी की अगुवाई दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने की जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और स्कोडा ऑटो इंडिया की रिकॉर्ड बिक्री ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। इस साल की एक खास बात यह रही कि घरेलू वाहन विनिर्माताओं महिंद्रा और टाटा ने लंबे समय तक दूसरे स्थान पर काबिज रही हुंदै मोटर इंडिया को पीछे छोड़ते हुए क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर लिया।
PTI INFOGRAPHICS | Top Passenger Vehicle Sellers in India in 2025— Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2026
Maruti Suzuki topped passenger vehicle registrations in calendar year 2025 with 18,33,748 units, followed by Mahindra & Mahindra at 6,07,447 registrations, while Tata Motors and Hyundai clocked 5,91,702 units and… pic.twitter.com/UPF0pXKkHx
उद्योग जगत के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों की तरह 2025 में भी स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) की मांग मजबूत बनी रही। वर्ष 2024 में एसयूवी की यात्री वाहन बाजार में हिस्सेदारी 53.8 प्रतिशत थी लेकिन यह पिछले साल बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गई। इसके साथ छोटी कारों के खंड में भी जीएसटी दरें कम होने के बाद सुधार के संकेत दिखाई दिए।
बृहस्पतिवार को जारी बिक्री आंकड़ों के मुताबिक, मारुति सुजुकी ने 2025 में रिकॉर्ड 18.44 लाख इकाइयों की थोक बिक्री की, जो 2024 के 17.90 लाख वाहनों के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पार्थो बनर्जी ने कहा कि जीएसटी कटौती, 12 लाख रुपये तक आय पर कर राहत और रेपो दर में बड़ी कटौती ने उद्योग के प्रदर्शन को मजबूती दी।
बनर्जी ने कहा, “हमें 2025 के साल को दो हिस्सों में देखना चाहिए। एक हिस्सा जीएसटी से पहले का है जबकि दूसरा हिस्सा अक्टूबर से बाजार में आई तेजी का है।” टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शैलेश चंद्रा ने कहा कि एसयूवी की बढ़ती लोकप्रियता और स्वच्छ, कम उत्सर्जन वाले इंजनों के तेजी से अपनाए जाने से वर्ष 2025 उद्योग के लिए सकारात्मक रहा। टाटा मोटर्स ने इस दौरान 5,87,218 इकाइयों की बिक्री की, जिसमें 81,125 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) भी शामिल हैं।
यह किसी भी वर्ष में कंपनी की सर्वाधिक ईवी बिक्री है। महिंद्रा के वाहन खंड के सीईओ नलिनिकांत गोलागुंटा ने बताया कि 2025 में कंपनी ने एसयूवी और 3.5 टन से अधिक हल्के वाणिज्यिक वाहन खंड में अपनी रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। चौथे स्थान पर खिसक गई हुंदै मोटर इंडिया ने दिसंबर महीने में 58,702 वाहनों की बिक्री की, जिसमें घरेलू बिक्री 42,416 और निर्यात 16,286 इकाई रही।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 2025 के पूरे साल में कुल 3,88,801 वाहनों की बिक्री कर अपना उच्चतम वार्षिक रिकॉर्ड बनाया, जो 2024 के 3,26,329 इकाई से 19 प्रतिशत अधिक है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने पिछले साल 72,665 वाहनों की बिक्री के साथ अपना रिकॉर्ड बनाया जबकि जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने 70,554 इकाई के साथ 19 प्रतिशत वृद्धि दिखाई।
होंडा कार्स इंडिया की दिसंबर में घरेलू बाजार में बिक्री सालाना आधार पर 3.6 प्रतिशत बढ़कर 5,807 इकाई रही। इस दौरान इसने 2,352 वाहनों का निर्यात भी किया। मारुति सुजुकी के पार्थो बनर्जी ने वर्ष 2026 के संदर्भ में कहा कि मौजूदा परिस्थितियां जारी रहने और मानसून अच्छा रहने पर वाहन उद्योग छह-सात प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने में सक्षम होगा।