कौन हैं सैम ऑल्टमैन? अब, माइक्रोसॉफ्ट की इस टीम को करेंगे ज्वाइन.. सत्या नडेला ने लगाई मुहर

Highlights सत्या नडेला ने कहा कि सैम के साथ उनके सहयोगी ग्रेग ब्रॉकमैन भी कंपनी में शामिल हो रहे हैं दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट एआई शोध टीम का हिस्सा होंगे इस बात पर मुहर खुद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने लगाई है।

नई दिल्ली: हाल में ओपनएआई से सैम ऑल्टमैन को कंपनी ने सीईओ के पद से बर्खास्त किया है। इसके साथ ही अब ओपनएआई के फाउंडर सैम ऑल्टमेन माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस बात पर मुहर खुद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने लगाई है।

सत्या नडेला ने आगे बताया कि सैम के साथ उनके सहयोगी ग्रेग ब्रॉकमैन भी कंपनी में शामिल हो रहे हैं। दोनों ही एआई शोध टीम का हिस्सा होंगे। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ने कहा कि ओपनएआई के नए सीईओ के रूप में एमेट शियर की नियुक्ति की पुष्टि करते हुए कहा, "एमेट शियर और ओपनएआई की नई नेतृत्व टीम को जानने और उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।"

ओपनएआई के पूर्व सीईओ, कौन हैं सैम ऑल्टमैन?

सैम ऑल्टमैन कारोबारी हैं, सैम ऑल्टमैन एक उद्यमी हैं जो आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की प्रगति और उस पर उन्नत विचारों के लिए जाने जाते हैं। आल्टमैन ने साल 2019 से 2023 तक ओपनएआई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया है।

ऑल्टमैन ने बहुत कम उम्र में ही कोड के बारे में जान लिया था और आठ साल की उम्र में मैकिंटोश कंप्यूटर को कोड करना और अलग करना सीख लिया। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद, उन्होंने अपना खुद का मोबाइल एप लूपट विकसित कर दिया। इसके बाद उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी और इसके बाद करियर के शीर्ष पर पहुंचे और ओपनएआई को ज्वाइन किया।

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a