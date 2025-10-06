कौन हैं कैवल्य वोहरा? ₹4,480 करोड़ की संपत्ति वाले जेनरेशन Z के दिग्गज

2025 की सूची में सबसे युवा व्यक्ति 22 वर्षीय कैवल्य वोहरा हैं, जो त्वरित व्यापार और वितरण प्लेटफ़ॉर्म ज़ेप्टो के सह-संस्थापक हैं। उनके सह-संस्थापक, आदित पलिचा (23 वर्षीय), दूसरे सबसे युवा प्रतिभागी के रूप में सूचीबद्ध हैं।

कौन हैं कैवल्य वोहरा? ₹4,480 करोड़ की संपत्ति वाले जेनरेशन Z के दिग्गज

नई दिल्ली: एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025, भारत की मुख्यतः युवा आबादी के बावजूद, देश के सबसे धनी लोगों में पुरानी पीढ़ियों के प्रभुत्व की पुष्टि करती है। इस सूची का एक महत्वपूर्ण दो-तिहाई हिस्सा, जिसके लिए 22 सितंबर, 2025 तक की गणना के अनुसार न्यूनतम ₹1,000 करोड़ की निवल संपत्ति आवश्यक है, 1928 और 1964 के बीच जन्मे व्यक्तियों से बना है। 

साथ में दिए गए विश्लेषण में कहा गया है कि "आयु-आधारित पीढ़ीगत विश्लेषण भारत के अति-धनवान परिदृश्य में वृद्ध लोगों के स्पष्ट प्रभुत्व को दर्शाता है।"  2025 की सूची में सबसे युवा व्यक्ति 22 वर्षीय कैवल्य वोहरा हैं, जो त्वरित व्यापार और वितरण प्लेटफ़ॉर्म ज़ेप्टो के सह-संस्थापक हैं। उनके सह-संस्थापक, आदित पलिचा (23 वर्षीय), दूसरे सबसे युवा प्रतिभागी के रूप में सूचीबद्ध हैं।

कैवल्य वोहरा कौन हैं?

क्विक कॉमर्स ऐप ज़ेप्टो के सह-संस्थापक कैवल्य वोहरा को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। 21 वर्षीय इस युवा की कुल संपत्ति लगभग ₹4,480 करोड़ है और वह चौथी बार हुरुन सूची में शामिल हुए हैं।

वोहरा पहली बार 2022 में 19 साल की उम्र में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शामिल हुए थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम 18 साल की उम्र में छोड़ दिया था। अपने दोस्त आदित पलिचा के साथ, जो हुरुन इंडिया लिस्ट के शीर्ष नामों में से एक हैं, वोहरा ने ज़ेप्टो की स्थापना की।

शुरुआत में, उन्होंने इसका नाम किरानाकार्ट रखा था, जो एक ऑनलाइन किराना डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म है जो 45 मिनट के भीतर किराने का सामान पहुँचाने का वादा करता है। बाद में, उन्होंने किरानाकार्ट का विस्तार ज़ेप्टो में किया, जो कि किरानाकार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का एक विस्तार है। इसके अलावा, वोहरा फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची में भी शामिल हैं।

कौन सी पीढ़ियाँ इस सूची में सबसे आगे हैं?

बेबी बूमर्स (जन्म 1946-64) सबसे बड़ा समूह है, जो सूची के सदस्यों में 54.6% का प्रभुत्व रखता है। इसके बाद जेनरेशन एक्स (1965-1980) का स्थान है, जिनकी संख्या 28.1% है।

साइलेंट जेनरेशन (1928-45) 10.8% के साथ एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखती है। इसके विपरीत, युवा पीढ़ी का एक छोटा सा हिस्सा है: मिलेनियल्स (1981-1996) की संख्या 6% से थोड़ी अधिक है, और जेनरेशन ज़ेड (जन्म 1997 में या उसके बाद) की संख्या 1,687 लोगों में से मात्र 0.3% है।

हालांकि, सूची के विश्लेषकों का मानना ​​है कि मिलेनियल्स और जेन जेड की संयुक्त 7% उपस्थिति "युवा धन सृजनकर्ताओं की एक नई लहर का प्रारंभिक उदय" है, जो भविष्य के रुझानों में बदलाव का संकेत देता है।

पीढ़ीगत संपत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है?

आँकड़े इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पीढ़ीगत संपत्ति अमीरों की सूची में शीर्ष पर बनी हुई है। दूसरी पीढ़ी के उद्यमी इस सूची में 373 लोगों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाते हैं, जिसका नेतृत्व मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला अंबानी परिवार करता है। तीसरी पीढ़ी में 88 उद्यमी शामिल हैं, जिनमें नीरज बजाज के नेतृत्व वाला बजाज परिवार इस समूह में सबसे धनी है।

छोटी लेकिन उल्लेखनीय उपस्थिति चौथी, पाँचवीं और छठी पीढ़ी से है। कुमार मंगलम बिड़ला (58) के नेतृत्व वाला बिड़ला परिवार चौथी पीढ़ी का नेतृत्व करता है। 81 वर्षीय नुस्ली वाडिया के नेतृत्व वाला वाडिया परिवार पाँचवीं पीढ़ी का नेतृत्व करता है, जबकि गोविंद गाडगिल (66) के नेतृत्व वाला गोविंद गाडगिल परिवार धन सृजनकर्ताओं की छठी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है।

जेनरेशन ज़ेड कौन हैं?

जेनरेशन ज़ेड, या जनरेशन ज़ेड, 1990 के दशक के मध्य और 2010 के दशक के प्रारंभ के बीच, आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों के समूह को संदर्भित करता है। "जेनरेशन ज़ेड" शब्द हाल ही में राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ गया है, खासकर नेपाल में विद्रोह और हाल ही में लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद।

