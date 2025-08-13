हर महीने खाते में 5 से 6 हजार रुपये, क्या है मंथली इनकम स्कीम, जानें कैसे और कितना करना होगा निवेश

Post Office Scheme: हर शख्स कमाने के साथ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना चाहता है। इस जरूरत को देखते हुए सरकार कई निवेश और बचत की योजनाएं समय-समय पर लाती रहती है जिससे आम जनता अपनी बचत कर सकें और उसे भविष्य में इसका लाभ मिलें। डाकघर मासिक आय योजना (डाकघर एमआईएस) या पीओएमआईएस ऐसी ही स्कीम है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक सरकारी गारंटी वाली बचत योजना है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयोगी है जो नियमित मासिक आय चाहते हैं।

यह निवेश योजना अपने निवेशकों को निश्चित रिटर्न देती है। पीओएमआईएस में निवेश करने के लिए, आपका भारत का निवासी होना और कम से कम 18 वर्ष का होना आवश्यक है। पीओएमआईएस पर वर्तमान में ब्याज दर 7.4 प्रतिशत है।

कैसे करें नॉमिनेशन

आप एक नामांकित व्यक्ति को नामित कर सकते हैं ताकि आपकी मृत्यु की स्थिति में वह आपका पैसा प्राप्त कर सके।

पीओएमआईएस: न्यूनतम और अधिकतम निवेश

आप एक खाते में न्यूनतम 1,500 रुपये का निवेश कर सकते हैं, और अधिकतम निवेश सीमा एक खाते के लिए 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 15 लाख रुपये है।

पीओएमआईएस में ब्याज

खाता खुलने से लेकर परिपक्वता तक ब्याज मासिक रूप से देय होता है, यदि दावा न किया गया हो तो अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता है; अतिरिक्त जमा राशि पर पीओ बचत खाते में ब्याज लागू होता है, जो वापसी तक लागू रहता है; ब्याज उसी डाकघर के बचत खाते में ऑटो क्रेडिट, ईसीएस, या सीबीएस डाकघरों के एमआईएस खातों के लिए किसी भी सीबीएस डाकघर बचत खाते में निकाला जा सकता है, और जमाकर्ता के लिए ब्याज कर योग्य है।

9 लाख रुपये की जमा राशि पर आपको कितनी मासिक आय होगी?

अगर आप डाकघर एमआईएस योजना में 9,00,000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको 7.4 प्रतिशत की ब्याज दर पर हर महीने 5,550 रुपये मिलेंगे।

Web Title: what is Post Office Monthly Income Scheme know how and how much you will have to invest