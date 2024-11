One Nation One Subscription scheme: वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है?, कैसे काम, आवंटित बजट और लाभ कैसे उठाएं

Highlights One Nation One Subscription scheme: 6000 करोड़ रुपये के आवंटन किया गया। One Nation One Subscription scheme: पहलों की सीमा के दायरे और पहुंच को आगे बढ़ाएगा। One Nation One Subscription scheme: डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

One Nation One Subscription scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ओएनओएस) योजना को मंज़ूरी दे दी है। जिसका उद्देश्य विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करना है। 6000 करोड़ रुपये के आवंटन किया गया। यह योजना तीन कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 और 2027 को कवर करेगी। उच्च शिक्षा विभाग एक एकीकृत पोर्टल, 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' संचालित करेगा, जो देश भर के संस्थानों को पत्रिकाओं तक निर्बाध रूप से पहुंचने की अनुमति देगा।

Cabinet approves One Nation One Subscription (ONOS)



